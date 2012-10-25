بخشدار مرکزی آمل معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نصیری بخشدار سابق لاریجان آمل به عنوان بخشدار جدید مرکزی این شهرستان منصوب شد.

یدالله کبرزاده، فرماندار آمل در مراسم معارفه بخشدار آمل افزود: البته تا انتخاب بخشدار جدید لاریجان آمل، نصیری به عنوان سرپرست بخشداری لاریجان به فعالیت خود در کنار بخشدار مرکزی آمل ادامه خواهد داد.

وی،از خدمات حسینعلی نائیجی در سمت بخشدار سابق مرکزی آمل قدردانی کرد و گفت: همه این پست‌ها و مقام‌ها بدون کارنامه موفق ارزشی نداشته و همه مسئولان بر اساس اعتقادات خود باید در مدت مسئولیت‌ کارنامه‌ای را ارائه دهند که موجبات رضایت خدا و خلق خدا را فراهم سازد و این معیار اصلی و اساسی خدمت‌رسانی به مردم و نظام اسلام است.

فرماندار آمل افزود: با همراهی بخشداران چهارگانه شهرستان آمل، در سالهای اخیر ، رشد و توسعه همه جانبه ای در روستاهای این شهرستان صورت گرفته و این امر را همه آنهایی که در دستگاه‌های اجرایی کار کرده‌اند و یا خود در روستاها هستند، لمس کرده‌اند.

اکبرزاده یادآورشد: نکته مهم و اولویت داری که باید در روستاها مورد توجه قرار گیرد، امر کشاورزی و دامپروری بوده که سبب ماندگاری روستاییان در روستاها میشود که خواسته به‌حق روستاییان است.

شهرستان حدود 400 هزارنفری آمل دارای چهار بخش مرکزی، لاریجان، دابودشت وامامزاده عبدالله است.