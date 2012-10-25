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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

اسفندیاری خبر داد:

حضور شخصیت‌ های برجسته علمی در همایش تشییع

حضور شخصیت‌ های برجسته علمی در همایش تشییع

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی چالوس از حضور شخصیت‌ها و نخبگان علمی حوزه و دانشگاه در این همایش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اسفندیاری اظهار داشت: از علما، روحانیون، اندیشمندان و نخبگان علمی و دینی کشوری و استانی برای حضور در همایش تشیع و تبرستان دعوت شد.

وی اظهار داشت: تمامی امور مربوط به کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی در شهرهای کلاردشت، مرزن آباد، چالوس و هچیرود و شهرهای اطراف صورت گرفته است و شهرستان چالوس و بخش مرزن‌آباد آماده برگزاری همایش ملی تشیع و تبرستان است.

اسفندیاری ادامه داد: همچنین با ایجاد واحد اطلاع‌رسانی در این کمیته نسبت به تولید و پوشش اخبار نحوه برگزاری و آمادگی اجرایی شدن این همایش اقدام شده است و در حال حاضر روزانه اخبار و گزارش‌های مرتبط به خبرگزاری‌ها، صدا و سیما، پایگاه‌های خبری و نشریات محلی و سراسری مخابره می‌شود.

وی از تجهیز سالن همایش به امکانات ویژه ارسال خبر برای رسانه‌های مکتوب و مجازی خبر داد و تصریح کرد: با توجه به حضور شخصیت‌های بزرگ سیاسی، حوزوی و علمی در این همایش لزوم ارائه تجهیزات به خبرنگاران رسانه‌های گروهی احساس می‌شد که با تدابیر صورت گرفته عملی شده است.

کد مطلب 1728605

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