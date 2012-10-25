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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۶

در رادیو معارف؛

اسرار عید قربان بررسی می‌شود

اسرار عید قربان بررسی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر رادیو معارف گفت: رادیو معارف در برنامه ای با عنوان عید اضحی به بررسی جایگاه عید قربان و اسرار آن می پردازد.

حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن دهم ذی الحجه افزود: همزمان با فرا رسیدن عید عظیم قربان رادیو معارف برنامه عید اضحی را روی آنتن می برد.

وی در خصوص محورهای موضوعی این برنامه اظهار داشت: موضوعاتی نظیر فلسفه قربانی کردن، آثار فردی و اجتماعی قربانی کردن، اسرار عید قربان و قربانی، عید قربان از نگاه معصومین (ع)، بیان ارتباط قربان با غدیر و یادآوری آداب عید قربان، می پردازد.

مدیر رادیو معارف تبیین آثار فردی و اجتماعی عید قربان و جایگاه عظیم این روز به عنوان یکی از اعیاد اصلی مسلمانان را از اهداف مورد نظر برای این برنامه عنوان کرد.

لطفی نیاسر در خصوص عوامل تهیه و تولید این برنامه بیان داشت: این برنامه کاری از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف است که به تهیه کنندگی و سردبیری سید احمد محمودی، و اجرای سید حمید حسینی تهیه شده است.

وی در خصوص زمان پخش این برنامه ابراز کرد: برنامه عید اضحی روز جمعه  پنجم آبان ماه از ساعت 8 و 30 دقیقه به مدت 145 دقیقه روی آنتن می رود و حجج اسلام سید رضا مودب و حسن عرفان کارشناسی آنرا بر عهده دارند.
 

کد مطلب 1728609

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