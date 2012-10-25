حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن دهم ذی الحجه افزود: همزمان با فرا رسیدن عید عظیم قربان رادیو معارف برنامه عید اضحی را روی آنتن می برد.



وی در خصوص محورهای موضوعی این برنامه اظهار داشت: موضوعاتی نظیر فلسفه قربانی کردن، آثار فردی و اجتماعی قربانی کردن، اسرار عید قربان و قربانی، عید قربان از نگاه معصومین (ع)، بیان ارتباط قربان با غدیر و یادآوری آداب عید قربان، می پردازد.



مدیر رادیو معارف تبیین آثار فردی و اجتماعی عید قربان و جایگاه عظیم این روز به عنوان یکی از اعیاد اصلی مسلمانان را از اهداف مورد نظر برای این برنامه عنوان کرد.



لطفی نیاسر در خصوص عوامل تهیه و تولید این برنامه بیان داشت: این برنامه کاری از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف است که به تهیه کنندگی و سردبیری سید احمد محمودی، و اجرای سید حمید حسینی تهیه شده است.



وی در خصوص زمان پخش این برنامه ابراز کرد: برنامه عید اضحی روز جمعه پنجم آبان ماه از ساعت 8 و 30 دقیقه به مدت 145 دقیقه روی آنتن می رود و حجج اسلام سید رضا مودب و حسن عرفان کارشناسی آنرا بر عهده دارند.

