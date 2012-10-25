مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاکیدات اکید مقام معظم رهبری و مسؤلین عالی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمانشاه، ظهر پنج شنبه چهارم آبان ماه سالجاری به ریاست دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای ذیربط در محل سالن جلسات دفتر استاندار بر گزار شد.

دادوش هاشمی در این نشست با تبریک و تهنیت عید سعید قربان که عید تعبد و تسلیم در مقابل خداوند سبحان است، گفت: با توجه به نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید تلاش همه مسئولین در این راستا بوده و با قاچاق کالا و ارز مبارزه کنند چرا که این مهم از تاکیدات اکید معظم له و مسؤلین عالی کشور است.

وی افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک امر ضروری بوده وبایستی از ورود قاچاق کالا به کشور جلوگیری شود چرا که قاچاق کالا به تولید ملی آسیب می رساند.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر کنترل بازار کالا گفت: مدیریت کنترل بازار یکی از مولفه های اساسی در حوزه نوسانات اقتصادی است و بایستی در بحث کنترل بازار در استان اقدامات ارزشمندی صورت گیرد.

وی اجرای مرحله اول و دوم طرح شبنم در استان طی سالجاری را خوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه اجرای این طرح باعث افزایش امنیت بازار در استان شده است.

وی در پایان از مسؤلین مرزبانی استان خواست که از خروج هر گونه کالای قاچاق از استان به مناطق مرزی ممانعت بعمل آورند.

در پایان این نشست مسؤلین ذیربط به ارائه گزارش کار پرداختند.












