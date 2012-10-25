بارش باران و تندباد میهمان اردبیلی ها/افت دمای هوا از فردا

علی دولتی مهر دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: از ظهر فردا جمعه مصادف با عید قربان در برخی نقاط استان بارش باران و رگبار و وزش باد نسبتا شدید میهمان اردبیلی ها خواهد بود.

به گفته وی بررسی نقشه های پیشیابی هواشناسی نشان می دهند از روز جمعه با نفوذ شارشهای ناپایدار سطوح میانی جو و همراهی آن با تغییرات فشاری هوا در سطح زمین، در این استان جو ناپایدار حاکم خواهد شد.

رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی اداره هواشناسی استان افزود: بر این اساس از بعد از ظهر و عصر جمعه مصادف با عید سعید قربان در برخی نقاط بویژه مناطق مرکزی بارش پراکنده بــاران، رگبار و رعد و برق و وزش باد تند پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: از روز شنبه با تقویت پرفشار سطح زمین بتدریج بر میزان ابرها افزوده شده و دمای هوا در بیشتر مناطق استان اردبیل 3 تا 6 درجه افت خواهد داشت.

دولتی مهر متذکر شد: با افت دما که با توجه به فرا رسیدن فصل سرد در این استان کاهش محسوسی محسوب می شود، بارش باران و مه پدیده غالب تا صبح یکشنبه در سطح استان خواهد شد.

وی پیش بینی کرد از اواخر ساعات روز شنبه بارش در ارتفاعات استان بویژه ارتفاعات سبلان، باغرو، خروسلو و برزند بارشها به صورت برف باشد.

