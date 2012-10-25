قم در عرصه تولیدات فرهنگی الگویی شایسته برای جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در شورای فرهنگ عمومی استان قم اظهار داشت: با توجه به اهمیت مقوله فرهنگ به عنوان پشتوانه و اساس پیشرفت و توسعه، مجموعه اقدامات و برنامه های فرهنگی خوبی در زمینه های مختلف عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر و با هدف تقویت و ارتقاء فرهنگ عمومی استان پیش بینی شده است.



وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استان قم در عرصه تولیدات فرهنگی، استان ممتاز کشور است، اظهار داشت: استان قم با توجه به جایگاه ویژه مذهبی و علمی که دارد، استان ممتاز کشور و تولیدکننده محتوای فرهنگی در جامعه اسلامی کشور و الگویی شایسته برای جهان اسلام است.



استاندار قم تولید بازی های رایانه‌ای با زمینه‌های فرهنگی، راه اندازی اتوبوس فرهنگی کتابخوانی به مناسبت فرارسیدن عید غدیر، برگزاری جشنواره وبلاگ نویسی، اعزام هزار و 100 نفر به مناطق عملیاتی جنوب در قالب کاروان راهیان نور، برگزاری دهمین جشنواره ادبیات بسیج، برگزاری هفتمین جشنواره تئاتر بسیج، برگزاری جشن تکلیف نوجوانان پسر و ... را از جمله فعالیت های فرهنگی اخیر استان قم دانست و افزود: تنوع فعالیت های فرهنگی در قم بسیار چشمگیر است اما باید با استفاده از برنامه ریزی صحیح و بهره مندی از نظرات کارشناسان فرهنگی، بیشترین بهره را از طرح های فرهنگی استان به دست آورد.



وی با اشاره به فعال شدن ستادهای ملی در حوزه بانوان و خانواده، از تشکیل کمیته آسان سازی ازدواج جوانان در استان قم خبر داد و افزود: تقویت نهاد خانواده و استوار ساختن آن بر اساس آموزه ها و آرمان های اسلامی از جمله اهداف ستاد ملی زن و خانواده است اما تشکیل کمیته ای به منظور آسان سازی ازدواج جوانان امری مهم و ضروری است تا دستگاه های استان با استفاده از آن، تمام ظرفیت های خود را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان بکار بگیرند.



شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه مناسب است



تولیت استانه مقدسه حضرت معصومه(س) نیز در این جلسه با اشاره به فضای معنوی حاکم بر جامعه، افزود: مکتب تشیع آرزوی زیستن در چنین شرایط فرهنگی را دارد.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی در ادامه افزود: شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه، شرایط مناسبی است و شکر این نعمت برای مردم، عمل به هنگام در برابر خطراتی است که فرهنگ جامعه را تهدید می کند و مردم نیز باید این وظیفه خود را در قالب امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند.

