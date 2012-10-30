همگانی کردن پدافند غیر عامل از راه آموزش عمومی امکان پذیر است

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت همگانی کردن پدافند غیر عامل، افزود: یکی از روش های این کار آموزش عمومی است.



وی خاطرنشان کرد: پدافند غیر عامل مجموعه ای از اقدامات غیر نظامی است که در مقابل تهدیدات استکبار جهانی و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی طراحی و تدوین شده و توسط دولت و دستگاه های اجرایی بکارگیری می شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین اظهار داشت: این اقدامات می تواند باعث افزایش بازدارندگی تهدیدات دشمنان، کاهش آسیب پذیری انسجام و یکپارچگی کشور، ارتقای پایداری ملی و ایجاد سهولت در مدیریت بحران ناشی از تهدیدات دشمنان شود.



شکری عنوان کرد: اکنون که بحمدالله سیاست های کلی در زمینه پدافند غیر عامل از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تدوین و از سوی مقام معظم رهبری مورد تائید قرار گرفته است بر همگان خصوصا دستگاه های اجرایی کشور لازم است تمام همت و کوشش خود را در ایجاد پدافند مستحکم و غیر قابل نفوذ در مقابل تهدیدات دشمنان ایجاد نمایند.



وی ابراز داشت: تهدیداتی که ایران علیه دشمن انجام می دهد باید به گونه ای باشد که راه هر گونه نفوذ دشمنان را سد کرده و توطئه های آنان را خنثی نمایند.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به این مطلب که موضوع پدافند غیر عامل با توجه به سیاست ها و راهبردهای تعریف شده از ابعاد و زوایای مختلفی برخوردار است، عنوان کرد: بخش عمده این سیاست ها به زیرساخت های غیر نظامی کشور در مقابله با تهدیدات نوین دشمنان همانند تهدیدات میکروبی، شیمیایی، سایبری، الکترونیک و ... معطوف می شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان یادآور شد: در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز برای دستگاه های مرتبط جهت ترویج و توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل، وظایفی می توان ارائه کرد که اگر به درستی انجام شود قسمت عمده ای از مشکلات جامعه خود به خود مرتفع خواهد شد.



شکری افزایش اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در خصوص اهمیت پدافند غیر عامل، توانمند سازی اقشار تاثیر گذار در زمینه سیاست ها و راهبردهای پدافند غیر عامل، استفاده از تشکل های مذهبی وتقویت آنان به منظور عمومی سازی پدافند غیر عامل از طریق آموزش های عمومی را از راه های تقویت این امر معرفی کرد.



وی همچنین افزود: تاکید بر حفظ انسجام و یکپارچگی کشور، آشنا سازی تشکل ها با تکنیک ها و حربه های تبلیغاتی جنگ روانی دشمنان، آشنا سازی با راهبردهای تهاجم فرهنگی دشمنان از طریق افشا سازی نقش فرقه ها، نحله های انحرافی و عرفان های کاذب نیز از دیگر اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.



شکری در پایان اظهار داشت: نتیجه پدافند غیر عامل پنج هدف کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری، تولید بازدارندگی، تسهیل مدیریت بحران و تداوم خدمات ضروری است که با تحقق کامل پدافند غیر عامل به نتیجه خواهد رسید.