عید قربان؛ عید بندگی است/ روزی برای قربانی کردن نفس اماره

خداوند دعای حضرت ابراهیم را که در تمام طول زندگی چشم به انتظار فرزند بود مستجاب کرد و فرزند صالحی همچون اسماعیل به او بشارت داد.

در ادامه راه، حضرت ابراهیم سر دو راهی قرار گرفته بود یا باید اسماعیل را انتخاب می کرد یا فرمان حق که ذبح بود و حضرت ابراهیم تردیدی در پیام خداوند نداشت و در برابر خدا تسلیم شد، بله ایشان از یک امتحان بزرگ الهی سربلند بیرون آمد و همین امر موجب فضیلت حضرت ابراهیم شد.

باز بودن درهای رحمت در روزهای عید



مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان گفت: در روزهای عید، دعا، نماز و راز و نیاز با خداوند یک امر پسندیده و زیبا است.

سید محمود حسینی افزود: در روزهای عید پروردگار مهربان برای شاد کردن بندگانش درهای رحمتش را بیشتر از همیشه رو به روی بندگان خود باز می کند.

وی با بیان اینکه ایام حج نشانه‌ای از پاکیزگی، رهایی، آزادگی، آگاهی و معنویت است، اظهار داشت: بنابر این هدف اصلی در مسئله قربانی، رسیدن به مقام عالی تقواست.

قربانی کردن اشاره به کشتن نفس اماره

این روحانی همچنین اضافه کرد: قربانی کردن اشاره به کشتن نفس اماره‌ است و مرد خداشناس با شمشیر برنده عقل و ایمان، حیوان نفس را مقتول می‌سازد و خانه دل را از لوث نفس پاک می کند و آن را در راه حق و پیشگاه محبوب قربانی می‌کند.

حاجیان دل محرومان و نیازمندان را شاد کنند

وی تصریح کرد: باید هر متمکّن بویژه هرکس به حج مشرف شده است، پس از انجام نماز عید قربان، به سنّت قربانی بهای لازم داده و آن را اقامه نماید که این سنّت در تاریخ سابقه دارد.

حسینی با اشاره به این مطلب که در قرآن مجید به موضوع قربانی پرداخته شده و در سوره "حج" بصورت مبسوط مورد توجه قرار گرفته است که گوسفند، گاو، گوساله، شتر، قربانی شود خواستار شد تا حاجیان با قربانی و تقسیم گوشت بین محرومان و نیازمندان و با قصد قربت الی‌الله و اخلاص دلهایی را شاد کنند.

نظارت دامپزشکی استان سمنان بر ذبح بهداشتی و شرعی دام

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان نیز از فعالیت 23 اکیپ این اداره کل در روز عید سعید قربان بر ذبح بهداشتی و شرعی دام در سطح استان سمنان خبر داد.

رضا عامری با بیان اینکه از این تعداد 9 اکیپ ثابت در کشتارگاه های دام و بقیه به صورت سیار فعالیت دارند، افزود: در این اکیپ ها 15 نفر دامپزشک و 23 نفر بازرس بهداشتی به همراه 9 ناظر شرعی حضور دارند و در تمام شهرهای استان سمنان بر امر ذبح دامها از نظر شرعی و بهداشتی نظارت می کنند.

وی از رایگان بودن خدمات این اکیپ ها خبر داد و اظهار داشت: اکیپ های مذکور از ساعت هفت بامداد تا 13 روز جمعه پنجم آبان فعال هستند و در صورت لزوم و تماس شهروندان در ساعات بعد از ظهر نیز امکان ارائه خدمات وجود دارد.

کشتار خارج از کشتارگاه، غیر مجاز نیست

عامری با اشاره به این مطلب که در روز عید قربان کشتار در بیرون از کشتارگاه ها، ذبح غیر مجاز تلقی نمی شود از مردم خواست برای حفظ سلامت عمومی شرایط خاص را در ذبح دام رعایت کنند.

وی هدف از قربانی را جهاد با نفس و ذبح نفس اماره دانست و گفت: برای هدیه به خدا باید بهترین مال تقدیم شود و در عید قربان نیز دامی ذبح شود که از دارای شرایط مناسب از نظر ظاهری و بهداشتی باشد.

عامری داشتن ظاهری سالم، ناقص الخلقه نبودن، نداشتن لنگش، دم و گوش بریده نبودن، نداشتن شاخ شکسته، لاغر، اخته و حامله نبودن را از مهمترین ویژگی های دام سالم برشمرد و گفت: میش باید یک سال تمام و بز باید دو سال تمام برای ذبح سن داشته باشد.

بیماری تب کنگو در دام علائم ظاهری ندارد و برای انسان کشنده است

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان همچنین به مردم توصیه کرد: گوشت دام قربانی را برای پرهیز از بیماریهای خطرناک از جمله تب کریمه کنگو بلافاصله مصرف نکنند بلکه 24 ساعت فرصت دهند.

عامری گفت: بیماری تب کنگو در دام علائم ظاهری ندارد و برای انسان کشنده است و مردم باید این نکته را جدی بگیرند و جگر، دل و کلیه را 36 تا 48 ساعت در یخچال نگه دارند تا قابل مصرف شود.

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان گفت: مردم در خرید دام زنده نیز باید دقت و به علائم ظاهری دام توجه کنند تا علائم غیر طبیعی نظیر سرگیجه، چرخیدن دور خود و ... در دام وجود نداشته باشد.

عید قربان، عید نزدیک شدن دل‌هایی که به قرب الهی رسیده‌اند

در ادامه یک حاجی گفت: روز عید قربان در مکه را هرگز فراموش نمی کنم.

حاج علی اکبر قزوینی با بیان اینکه در این روز، حج گزار اسماعیل وجودش را، یعنی هر آنچه بدان دلبستگی دنیوی پیدا کرده، قربانی می‌کند تا سبکبال شود افزود: عید قربان که پس از وقوف در عرفات، مشعر و منا فرا می‌رسد، عید رهایی از تعلقات و رهایی از هرآنچه، غیرخدایی است.

وی اظهار داشت: عید قربان پاک‌ترین عیدهاست، عید سرسپردگی، بندگی و عید نزدیک شدن دل‌هایی که به قرب الهی رسیده‌اند.