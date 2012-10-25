طرح غنی سازی کانونهای مساجد اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه این طرح تصریح کرد: هدف اصلی طرح غنی سازی اوقات فراغت ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح عملی و معرفتی دانش آموزان در فرصت فراغت از تحصیل بود.

وی با بیان اینکه مسجد صرفا اختصاص به عبادت و اقامه نماز ندارد، تاکید کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سالهای اخیر توانسته اند در تغذیه معرفتی دانش آموزان و افزایش سطح مطالعاتی آنها در علوم قرآنی نقش برجسته ای داشته باشند.

به گفته سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری استان در اجرای این طرح 20 هزار نفر از فهالیتهای فرهنگی، هنری، تفریحی، علمی و درمانی کانونهای مساجد در استان بهره مند شدند.

وی اجرای این طرح را بسیار مطلوب و پرثمر برشمرد و اضافه کرد: به نظر می رسد با توجه به خروجی مناسب این کانونها، تعداد متقاضیان و علاقمندان به استفاده از این طرحها در اردبیل روبه افزایش باشد.

سقاء ارائه تسهیلات درمانی و برگزاری اردوهای تفریحی را از جمله فعالیتهای مهم کانونهای فرهنگی هنری برشمرد و افزود: ارائه این خدمات با اقبال قابل توجهی مواجه بوده و در برنامه های سالهای بعد نیز اجرا می شود.

