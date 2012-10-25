  1. استانها
  2. اردبیل
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

سقاء:

طرح غنی سازی کانونهای مساجد اردبیل خاتمه یافت

طرح غنی سازی کانونهای مساجد اردبیل خاتمه یافت

اردبیل – خبرگزاری: سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری استان اردبیل از اتمام برنامه های طرح غنی سازی اوقات فراغت این کانون در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقاء بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه این طرح تصریح کرد: هدف اصلی طرح غنی سازی اوقات فراغت ایجاد بستر مناسب برای ارتقای سطح عملی و معرفتی دانش آموزان در فرصت فراغت از تحصیل بود.

وی با بیان اینکه مسجد صرفا اختصاص به عبادت و اقامه نماز ندارد، تاکید کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد در سالهای اخیر توانسته اند در تغذیه معرفتی دانش آموزان و افزایش سطح مطالعاتی آنها در علوم قرآنی نقش برجسته ای داشته باشند.

به گفته سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری استان در اجرای این طرح 20 هزار نفر از فهالیتهای فرهنگی، هنری، تفریحی، علمی و درمانی کانونهای مساجد در استان بهره مند شدند.

وی اجرای این طرح را بسیار مطلوب و پرثمر برشمرد و اضافه کرد: به نظر می رسد با توجه به خروجی مناسب این کانونها، تعداد متقاضیان و علاقمندان به استفاده از این طرحها در اردبیل روبه افزایش باشد.

سقاء ارائه تسهیلات درمانی و برگزاری اردوهای تفریحی را از جمله فعالیتهای مهم کانونهای فرهنگی هنری برشمرد و افزود: ارائه این خدمات با اقبال قابل توجهی مواجه بوده و در برنامه های سالهای بعد نیز اجرا می شود.
 

کد مطلب 1728629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه