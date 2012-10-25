  1. استانها
  2. مازندران
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

هندویی:

حمایت دولت از ایده های مخترعان/ دوستی صنعت با دانشگاه

حمایت دولت از ایده های مخترعان/ دوستی صنعت با دانشگاه

ساری - خبرگزاری مهر: نایب رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران گفت: نظریه ها و ایده های مخترعان باید مورد حمایت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش هندویی در مراسم اختتامیه پنجمین جشنوراه نوآوری و شکوفایی دماوند اظهار داشت: اکثر مخترعان از نیروهای جوان و بدون سرمایه هستند که ضرورت دارد برای تحقق ایده هایشان ، سرمایه گذارانی از آنان حمایت کنند.

وی از برگزاری جشنواره های مخترعان بعنوان گامی برای شناساندن ایده و مخترعان به جامعه نام برد و ادامه داد: حضور سرمایه گذاران در این جشنواره ها می تواند در علاقمندی این بخش به سرمایه گذاری تاثیرگذار باشد.
 
نائیب رئیس خانه صنعت, معدن و تجارت ایران افزود: خانه صنعت, معدن و تجارت همیشه علاقمند به حمایت از اقتصاد کشور است و هرفعالیتی دراین زمینه را حمایت می کند.
 
پایان پنجمین جشنواره نوآوری و شکوفایی دماوند
 
پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی نوآوری و شکوفایی دماوند روز پنجشنبه با معرفی طرح ها و ایده های برتر نخبگان استان های شمالی کشور در قائمشهر پایان یافت.

در مدت سه روز برگزاری این نمایشگاه و جشنواره ، 127 طرح و ایده نخبگان استان های مازندران ، گیلان ، گلستان و سمنان در معرض نمایش و قضاوت قرار گرفت.
 
25 داور مورد تایید بنیاد ملی نخبگان ایران با هدف شناسایی اختراعات کاربردی، حمایت از مخترعان برگزیده فراهم کردن زمینه لازم برای تجاری سازی اختراعات ، توانمندسازی بیشتر مخترعان و نوآوران و برنامه ریزی برای بومی سازی اختراعات ، ایده ها و طرح های ارائه شده در این جشنواره و نمایشگاه را مورد قضاوت قرار دادند.

حمایت از طرح های موفق نخبگان برای تجاری سازی
 
رئیس کمیته داوران بنیاد ملی نخبگان کشور گفت: این بنیاد از طرح های موفق نخبگان در جشنواره های منطقه ای و ملی برای تجاری سازی حمایت می کند.

احمد مشایی افزود: طرح و ایده های ارائه شده در این جشنواره پس از بررسی و داوری به منظور بهره گیری از حمایت های بنیاد ملی نخبگان در سه سطح دسته بندی می شود.
 
وی ادامه داد : طرح هایی که امتیاز لازم را از داوران کسب کنند ، برای تکمیل و یا دریافت اعتبار و حمایت بنیاد نخبگان معرفی می شوند.
کد مطلب 1728631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها