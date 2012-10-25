وابستگی ورزش گچساران به نفت به ضرر ورزش این شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پاکدل بعدازظهر پنجشنبه در جمع پیشکسوتان و اهالی ورزش نفت گچساران افزود: در حال حاضر اگر شرکت نفت از ورزشکاران گچساران حمایت نکند، ورزش گچساران ازبین می رود.

وی بیان کرد: کارشناسان ورزشی گچساران باید برای پایان وابستگی ورزش این شهرستان به صنعت نفت راهکاری بیندیشند.

پاکدل افزود: اگر گچساران یک شهرستان قهرمان پرور است باید این افتخار را بدون نفت نیز با اقتدار و نشاط حفظ کند.

وی موفقیت و توسعه ورزش این شهرستان را مستلزم حمایت بخش خصوصی از ورزش عنوان کرد و اظهار داشت: باید بسترهای لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه های ورزشی فراهم شود.

موفقیت ورزشکاران گچساران در گرو دوری از حاشیه ها

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران همچنین با اشاره به دشواری مدیریت ورزش در شهرهای کوچک، استفاده از تمام ظرفیت ها واستعدادهای ورزشی شهرستان گچساران و پرهیز ازپرداختن به مسائل حاشیه ای را برای پیشرفت ورزش این شهر بسیار مهم دانست.

وی گفت: همدلی و پرهیز از وارد کردن اختلافات و مشکلات شخصی به درون بدنه ورزش گچساران در کنار تلاش، کلید اصلی موفقیت ورزشکاران است.

پاکدل پیشکسوتان را عزت و اعتبار ورزش گچساران عنوان کرد و افزود: لزوم ارج نهادن به نظرات و راهکارهایی که این عزیزان در جهت تقویت روحیه نشاط وخودباوری در جوانان ورزشکار، ضروری است.

وی افزود: برای برنامه ریزی موثر در هرکاری می بایست با متخصصان و پیشکسوتان آن مشورت کرد و نظرات کارشناسان رامبنای تصمیم گیری قرارداد.

در این نشست همچنین برخی پیشکسوتان و ورزشکاران این شهرستان مسائل و مشکلات ورزش گچساران را مطرح کردند.