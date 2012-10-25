آبگرفتگی معابر عمومی در مازندران دور از انتظار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خنجری اظهار داشت: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، سامانه ی ناپایدار و بارش زایی از جمعه شب به تدریج سواحل جنوبی دریای خزر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی بیان داشت: با توجه به شکل گیری جریانات خنک و مرطوب شمالی سطح زمین، از اواخر جمعه شب الی یکشنبه به تناوب شاهد رگبار باران، وزش باد ( برخی مناطق نسبتا شدید )،رعد و برق پراکنده، مواج شدن دریا و کاهش نسبی دما در استان خواهیم بود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری استان از شهروندان و مسافران خواست در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص در شب و در هنگام بارندگی های شدید ضمن رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و کسب اطلاع از مسیر طی طریق کنند.

خنجری همچنین درخواست کرد: از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

وی گفت: ساکنین بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری ضمن رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.

وی از نیروهای امدادی و خدماتی خواست آمادگی لازم جهت هر گونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راه‌های ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.

