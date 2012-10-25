رقابت قهرمانان آسیا و جهان در نخستین دوره لیگ وزنه برداری باشگاه های قم

محمدحسین شجاع فرد در گفتگو با خبرنگار مهر،‌اظهار داشت: وزنه برداری از جمله رشته‌هایی است که در قم استعداد و توانمندی بسیار زیادی دارد و در حال حاضر از رده نونهالان تا رده سنی بزرگسالان استعدادهای بسیار خوبی در این رشته به فعالیت می پردازند.



سالن شهید رواقی میزبان نخستین لیگ وزنه‌برداری قم



وی ادامه داد: کارهای استعدادیابی و سپس پرورش نیروهای آینده دار این رشته از مدت ها قبل آغاز شده است و اکنون به مرحله و جایگاهی رسیده ایم که احساس می کنیم که وزنه برداری نیز می تواند همانند بسیاری از رشته های دیگر ورزشی در قم دارای لیگ مستقل و با کیفیتی باشد.



رئیس هیئت وزنه برداری استان قم افزود: به همین منظور قصد داریم نخستین دوره رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های استان قم را با شرکت تیم های فعال در باشگاه های مختلف در رده سنی بزرگسالان برگزار کنیم که زمان آغاز آن از پنجمین روز آبان ماه خواهد بود.



وی عنوان کرد: برگزاری دوره های استعدادیابی نیز بر اساس برنامه ریزی از قبل صورت گرفته جزو برنامه های مهم ما در سال جاری بوده است که بعد از آغاز به کار این طرح وزنه برداری قم قطعا جایگاه بسیار خوبی در کشور به دست خواهد آورد.



شجاع فرد ابراز داشت: توجه به قهرمانان و نیازهای آنها، برنامه ریزی برای پوشش اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، برگزاری دوره های آموزشی در هر دو بخش مربیگری و داوری و نیز برای آموزش نیروهای تازه وارد به این هیئت از جمله دیگر اولویت های ما است.



اعزام تیم جوانان قم به لیگ وزنه‌برداری باشگاه‌های کشور



وی یاد آور شد: تلاش برای تقویت تیم های استان در مسابقات وزنه برداری قهرمانی و لیگ باشگاه های کشور نیز یکی دیگر از مهمترین برنامه های هیئت وزنه برداری استان قم است که در این راستا تیم جوانان قم در لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور به میدان می رود.



رئیس هیئت وزنه برداری استان قم اظهار داشت: تمام برنامه های هیئت وزنه برداری قم در بخش های مختلف اعم از آموزش، قهرمانی و همگانی در سالن وزنه برداری شهید رواقی مجموعه وررزشی شهید حیدریان قم انجام می پذیرد، ضمن اینکه تلاش می کنیم در نقاط مختلف استان نیز امکان آموزش این رشته را دایر کرده و آموزش دهیم.



شجاع فرد عنوان کرد: تمام مردم و شهروندان خوب قمی می توانند برای ثبت نام خود و فرزندانشان همه روز در نوبت عصر به دفتر این هیئت واقع در سالن شهید رواقی مجموعه ورزشی شهید حیدریان مراجعه کرده و از امکانات و برنامه های متنوعی که در نظر گرفته ایم، استفاده کنند.



وی یادآور شد: در نخستین دوره رقابت های لیگ وزنه برداری بزرگسالان باشگاه های استان قم که از فردا جمعه پنجم آبان ماه آغاز می شود، چهار تیم شهید زین الدین، بیطرفان، رواقی و حیدریان در چهار مرحله به رقابت می پردازند.

