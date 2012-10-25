گرمای هوا تاثیر منفی بر بازی تیم والیبال میزان مشهد مقابل آلومینیوم هرمزگان گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جبار قوچان نژاد اظهار کرد: رطوبت شدید و گرمای 37 درجه سالن در بندرعباس، تمرکز بازیکنان را مختل کرده بود تا نتیجه لازم را بدست نیاورند.

وی بیان کرد: بعد از شکست تیمش از هفته دوم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور در مقابل میهمان خود آلومینیوم هرمزگان که روز 3 آبان ماه در بندرعباس برگزار شد، گفت: مهمترین عامل تاثیرگذار بر روی کار بازیکنان، هوای فوق العاده گرم و شرجی سالن مسابقه بود.

وی افزود: این امر موجب از دست رفتن تمرکز و آرامش آنان و واگذاری بازی با نتیجه 3 بر یک به تیم حریف شد.

سرمربی تیم والیبال میزان مشهد با اشاره به بازی سنگین تیمش در مقابل تیم آلومینیوم هرمزگان ادامه داد: تیم حریف به خوبی توانست در این بازی با استفاده از شرایط میزبانی، بازی را در گیم های اول، سوم و چهارم با حداقل اختلاف پیروز شود.

قوچان نژاد با اشاره به اینکه نتیجه گرفتن در بازی هایی که میهمان هستیم تنها در سایه تلاش و همدلی امکانپذیر است، اظهار داشت: امیدوارم در روز 10 آبان ماه که میزبان تیم جواهری گنبد خواهیم بود با تمام وجود برای گرفتن نتیجه تلاش کنیم.

گفتنی است، تیم والیبال میزان مشهد با کسب این نتیجه با 3 امتیاز از 2 بازی در جایگاه هشتم لیگ برتر والیبال کشور قرار دارد.