پیام تبریک احمدی نژاد در پی قهرمانی ایران در رقابت های فوتبال دانش آموزی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر احمدی نژاد به این شرح است.



بسم الله الرحمن الرحیم



اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه



ایستادن مقتدرانه دانش آموزان عزیز بر سکوی چهلمین دوره رقابت های فوتبال دانش آموزی آسیا را به همه نوجوانان ،جوانان و ملت بزرگ ایران صمیمانه تبریک می گویم .



رویش جوانه های خودباوری در نسل های متوالی نوید فتح قله های بلند است که صد البته ملت ایران شایستگی قرار گرفتن در فراز آنها در همه عرصه ها را دارد .



از همه دست اندرکاران ، مربیان ، سرپرستان ، بازیکنان و مدیران تشکر می کنم و از خدای متعال عزت روزافزون ملت ایران و سرافرازی فرزندان مومن این دیار را مسئلت دارم .