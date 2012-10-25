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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

درویش نیا:

80 درصد اعتبارات بخش کشاورزی قائم شهر جذب نشد

80 درصد اعتبارات بخش کشاورزی قائم شهر جذب نشد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: سرپرست جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: با گذشت هفت ماه از سال جاری 80 درصد از اعتبارات بخش کشاورزی این شهرستان جذب نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش نیا در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان افزود: تاکنون 582 طرح بخش کشاورزی قائم شهر بعد از اخذ مصوبه کارگروه کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل معرفی شدند.

وی ادامه داد : از مجموع طرح های معرفی شده 470 طرح مربوط به قائمشهر و 112 طرح هم مربوط به بخش کیاکلا است.
 
سرپرست جهاد کشاورزی قائم شهر، تسهیلات در نظرگرفته شده برای بخش کشاورزی این شهرستان در سالجاری را 87 میلیارد و 191میلیون ریال ذکر کرد و گفت: علاوه بر این 12 میلیارد و 920 میلیون ریال هم از محل اعتبارات استانی برای بخش کشاورزی قائمشهر اختصاص یافت.
 
اجرای حکم مجازات شلاق برای یک مجرم در قائم شهر
 
دادستان عمومی و انقلاب قائم شهر گفت: حکم مجازات شلاق برای یک تن با حضور معاون قضایی دادگستری و جمعی از مردم در میدان طالقانی این شهرستان اجرا شد.

حسین عشقی افزود: به موجب رای صادره از شعبه کیفری استان مستقر در دادگستری قائمشهر محکوم ع . و به اتهام برقراری رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به 99 ضربه شلاق تعزیری در میدان مرکزی شهر و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی، منع اشتغال در مشاغل دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی محکوم گردید.
 
وی اظهار داشت: حکم شلاق محکوم با حضور جمع زیادی از شهروندان در میدان طالقانی قائمشهر، به اجرا در آمد.
کد مطلب 1728661

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