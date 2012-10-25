80 درصد اعتبارات بخش کشاورزی قائم شهر جذب نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش نیا در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان افزود: تاکنون 582 طرح بخش کشاورزی قائم شهر بعد از اخذ مصوبه کارگروه کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل معرفی شدند.

وی ادامه داد : از مجموع طرح های معرفی شده 470 طرح مربوط به قائمشهر و 112 طرح هم مربوط به بخش کیاکلا است.

سرپرست جهاد کشاورزی قائم شهر، تسهیلات در نظرگرفته شده برای بخش کشاورزی این شهرستان در سالجاری را 87 میلیارد و 191میلیون ریال ذکر کرد و گفت: علاوه بر این 12 میلیارد و 920 میلیون ریال هم از محل اعتبارات استانی برای بخش کشاورزی قائمشهر اختصاص یافت.

اجرای حکم مجازات شلاق برای یک مجرم در قائم شهر

دادستان عمومی و انقلاب قائم شهر گفت: حکم مجازات شلاق برای یک تن با حضور معاون قضایی دادگستری و جمعی از مردم در میدان طالقانی این شهرستان اجرا شد.



حسین عشقی افزود: به موجب رای صادره از شعبه کیفری استان مستقر در دادگستری قائمشهر محکوم ع . و به اتهام برقراری رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به 99 ضربه شلاق تعزیری در میدان مرکزی شهر و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی، منع اشتغال در مشاغل دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی محکوم گردید.

وی اظهار داشت: حکم شلاق محکوم با حضور جمع زیادی از شهروندان در میدان طالقانی قائمشهر، به اجرا در آمد.