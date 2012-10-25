من مقصرم که نصف پولم را نگرفتم/ امتیازات دو بازی را مفت از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل پیکان در خصوص اینکه چرا دوبار پیروزی را با تساوی عوض کردند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بازمی گردد به عدم خودباوری بازیکنان و اینکه باید در این شرایط نتیجه بگیرند.

وی اضافه کرد: برای بردن ابزاری لازم است اما ما روی نیمکت ذخیره ها مشکل داریم و تیم نیست و خیلی نامتعادل است. متاسفانه نفرات ذخیره که به زمین رفتند نتوانستند به ما در این بازی کمک کنند.

سرمربی تیم ذوب آهن با اشاره به اینکه تیمش آگاهانه در این دیدار بازی کرد، ادامه داد: با توجه به اینکه نتیجه 2 بر 2 شد باید بگویم تیم حریف خوب بازی کرد و با ارائه بازی مستقیم سعی داشت از اشتباهات ما به گل برسد که این اتفاق افتاد. این اشتباهات به من برمی گردد که باید آنها را در تمرینات کاهش دهم تا آنچه را در زمین می خواهیم به آن دست پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: در این دیدار یازده موقعیت گلزنی داشتیم اما به گل نرسیدیم و روی دو اشتباهات دروازه ما باز شد. ما از لحاظ فنی قوی هستیم، اما باید مشکلات دیگر را حل کنیم و به اهدافمان تا پایان نیم فصل برسیم.

خبرنگاری این پرسش را مطرح کرد که آیا ذوب آهن بد بسته شده است؟ و آیا بودجه لازم برای جذب بازیکن جدید را دارید؟ که فرهاد کاظمی اینگونه پاسخ داد: ما مشکلی از لحاظ مالی نداریم و دستمان باز است ولی قانون اجازه نمی دهد امروز بازیکن بگیریم. در نیم فصل 6-7 بازیکن را می توانیم تغییر دهیم و دو سه جای خالی داریم که قطعا نفرات مدنظر را جذب خواهیم کرد.

وی در مورد اتفاقاتی که در پایان این مسابقات رخ داد و عصبانیت شدیدش در زمان رفتن به رختکن تاکید کرد: من از داور چهارم گله مندم که اجازه می دهد اعضای نیمکت مقابل به راحتی به ما بی احترامی کنند.

سرمربی ذوب آهن صحبتش را اینگونه ادامه داد: از روی نیمکت پیکان می گفتند اینها چیزی نیستند به راحتی می بریم بله باید هم آنها این چیزها را به ما بگویند وقتی من نصف پولم را نگرفتم در حالیکه زحمات زیادی برای این تیم کشیدم این اتفاقات هم طبیعی به نظر می رسد.

کاظمی با بیان اینکه نمی داند چه کسی این صحبت ها را می کرد و تنها صداها را می شنید، ادامه داد: من به اعضای نیمکتم گفتم صبور باشید زیرا داور چهارم حتما تذکر می دهد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی بار دیگر تاکید کرد که نمی تواند ضعف های تیمش را بگوید و فقط بازیکنان بیشتر باید تلاش کنند. کاظمی ادامه داد: همیشه فکرمان این است که در بین شش تیم اول جدول قرار بگیریم و اگر در این دو بازی مفت و راحت سه امتیاز را از دست نمی دادیم، امروز شرایطمان بهتر بود.

سرمربی ذوب‌آهن خاطرنشان کرد: تمام نفرات تیم باید دست به دست هم دهند و به تیم کمک کنند. برخی از بازیکنان فوق العاده هستند اما بالانس نبودن به تیم ما ضربه بزرگی می زند و نفرات ذخیره در موقع ورود به زمین به نتیجه گیری تیم کمک نمی کند اما مطمئنم روند تاکتیکی تیم در آینده بهتر می شود.

وی با بیان اینکه پیکان از مربی هوشیاری سود می برد، ادامه داد: در لیگ ایران همیشه تیم ها به بازی مستقیم روی می آورند تیم مقابل هم با فکر بازی کرد و من هم به همه کسانی که این نوع بازی را انجام می دهند احترام می گذارم اما هیچ وقت نتوانستم اینگونه بازی کنم زیرا ابزارش را نداشته و به فوتبال تماشاگرپسند احترام می گذارم.

کاظمی در پایان گفت: بعد از 10 روز گرفتن این نتیجه هم خوب بود و آن را فقط مدیون تلاش بازیکنان هستم هرچند بسیار امیدوارم تیم در آینده بهتر خواهد شد.

دیدار تیم های فوتبال پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه تختی تهران با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.