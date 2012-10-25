126 واحد تولیدی در نمایشگاه کالای ایرانی در قزوین شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش کالای ایرانی روز پنجشنبه با قرائت پیام مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

عبدالقهار ناصحی در این همایش گفت: ‌با توجه به لزوم توجه عمیق به رهنمودهای مقام معظم رهبری در تحقق حمایت از تولید داخلی ضرورت برگزاری این همایش در کشور مطرح شد و با ظرفیت خوب استان میزبانی همایش و نمایشگاه کالای ایران به قزوین سپرده شد.

ناصحی بیان کرد: کار اجرایی نمایشگاه کالای ایرانی از شهریور ماه در شش محور تخصصی آغاز و برای هر محور کار گروهی تشکیل شد تا با مدیریت کلان شهرک های صعتی کشور زمینه برگزاری مناسب این همایش و نمایشگاه فراهم شود که در این میان 40 دستگاه اجرایی مشارکت کردند.

وی افزود: در نمایشگاه کالای ایرانی تلاش شد تا نمونه ای از بهترین کالاهای تولید شده در داخل کشور عرضه شود که بیش از 126 واحد صنعتی از سراسر کشور و 23 واحد از قزوین در این نمایشگاه شرکت و 20 خوشه منتخب صنعتی نیز محصولات خود را ارائه کرده اند.

این مسئول یادآورشد: 39 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که توسط کارشناسان و استادان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و مقاله های برتر معرفی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین بیان کرد: پس از تشکیل جلسات متعدد شش محور برای این همایش به تصویب رسید که شامل: نقش مدیریت بازاریابی و اصناف در ترویج بازارهای داخلی، ارتقاء کیفیت در مصرف کالاهای ایرانی، ترویج فرهنگ مصرف، مدل های توسعه صنایع کوچک و متوسط، نقش دانشگاهها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، قاچاق کالا و کنترل واردات در مصرف کالای ایرانی بود.

ناصحی اظهارداشت: با برگزاری کارگاههای تخصصی در حاشیه نمایشگاه موضوعات مختلفی مانند شناسایی موانع، مشکلات و فرصت ها و تهدیدها در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.

این مسئول گفت: در نمایشگاه کالای ایرانی عرضه مستقیم کالا نیز صورت می گیرد تا تولیدکنندگان فرصت ارائه محصولات خود بدون واسطه به مصرف کننده را داشته باشند.

ناصحی مهمترین هدف برگزاری همایش و نمایشگاه کالای ایرانی در قزوین را هدایت اذهان عمومی به سمت مصرف محصولات ایرانی دانست و یادآورشد: با این کار زمینه افزایش خرید کالاهای مرغوب ایرانی و حمایت از تولید ملی فراهم می شود.

وی گفت: تنوع کالا، کیفیت برتر، رعایت استاندارد از سوی تولیدکنندگان و تشویق مردم به خرید کالای ایرانی موجب خودکفایی کشور می شود.

در این مراسم از 17 تن از تولیدکنندگان کالاهای مرغوب ایرانی تجلیل شد.