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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

ناصحی:

126 واحد تولیدی در نمایشگاه کالای ایرانی در قزوین شرکت کردند

126 واحد تولیدی در نمایشگاه کالای ایرانی در قزوین شرکت کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: 126 واحد نمونه صنعتی و 20 خوشه صنعتی از سراسر کشور در اولین نمایشگاه مصرف کالای ایرانی در قزوین شرکت کردند.

 به گزارش خبرنگار مهر، همایش کالای ایرانی روز پنجشنبه با قرائت پیام مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

عبدالقهار ناصحی در این همایش گفت: ‌با توجه به لزوم توجه عمیق به رهنمودهای مقام معظم رهبری در تحقق حمایت از تولید داخلی ضرورت برگزاری این همایش در کشور مطرح شد و با ظرفیت خوب استان میزبانی همایش و نمایشگاه کالای ایران به قزوین سپرده شد.

ناصحی بیان کرد: کار اجرایی نمایشگاه کالای ایرانی از شهریور ماه در شش محور تخصصی آغاز و برای هر محور کار گروهی تشکیل شد تا با مدیریت کلان شهرک های صعتی کشور زمینه برگزاری مناسب این همایش و نمایشگاه فراهم شود که در این میان 40 دستگاه اجرایی مشارکت کردند.

    

وی افزود: در نمایشگاه کالای ایرانی تلاش شد تا نمونه ای از بهترین کالاهای تولید شده در داخل کشور عرضه شود که بیش از 126 واحد صنعتی از سراسر کشور و 23 واحد از قزوین در این نمایشگاه شرکت و 20 خوشه منتخب صنعتی نیز محصولات خود را ارائه کرده اند.

این مسئول یادآورشد: 39 مقاله به دبیرخانه همایش رسیده که توسط کارشناسان و استادان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و مقاله های برتر معرفی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین بیان کرد: پس از تشکیل جلسات متعدد شش محور برای این همایش به تصویب رسید که شامل: نقش مدیریت بازاریابی و اصناف در ترویج بازارهای داخلی، ارتقاء کیفیت در مصرف کالاهای ایرانی، ترویج فرهنگ مصرف، مدل های توسعه صنایع کوچک و متوسط، نقش دانشگاهها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، قاچاق کالا و کنترل واردات در مصرف کالای ایرانی بود.

    

ناصحی اظهارداشت: با برگزاری کارگاههای تخصصی در حاشیه نمایشگاه موضوعات مختلفی مانند شناسایی موانع، مشکلات و فرصت ها و تهدیدها در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.

این مسئول گفت: در نمایشگاه کالای ایرانی عرضه مستقیم کالا نیز صورت می گیرد تا تولیدکنندگان فرصت ارائه محصولات خود بدون واسطه به مصرف کننده را داشته باشند.

ناصحی مهمترین هدف برگزاری همایش و نمایشگاه کالای ایرانی در قزوین را هدایت اذهان عمومی به سمت مصرف محصولات ایرانی دانست و یادآورشد: با این کار زمینه افزایش خرید کالاهای مرغوب ایرانی و حمایت از تولید ملی فراهم می شود.

وی گفت: تنوع کالا، کیفیت برتر، رعایت استاندارد از سوی تولیدکنندگان و تشویق مردم به خرید کالای ایرانی موجب خودکفایی کشور می شود.

    

در این مراسم از 17 تن از تولیدکنندگان کالاهای مرغوب ایرانی تجلیل شد.

کد مطلب 1728666

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