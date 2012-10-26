مسابقات اسکواش شرق کشور به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیات اسکواش خراسان رضوی از برگزاری رقابت های شمال شرق کشور به میزبانی استان در مشهد خبر داد.

امرالله سجادیان گفت: رقابت های اسکواش شمال شرق ایران در رده های سنی زیر 15سال، زیر 19سال و آزاد با حضور 30 شرکت کننده از استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی از 3 آبان ماه در سالن اسکواش آستان قدس رضوی مشهد برگزار می شود.

وی افزود: دیدارهای نهایی این رقابت ها 5 آبان ماه از ساعت 9 صبح در سالن اسکواش آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.

نماینده بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی به مسابقات لیگ دسته یک کشور نرفت

مربی تیم بسکتبال با ویلچر آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد اظهار داشت: نماینده بسکتبال با ویلچر خراسان رضوی به علت فراهم نشدن بلیت هواپیما به مسابقات لیگ دسته یک کشور نرفت.

قدیر رضایی گفت: قرار بود تیم 10 نفره بسکتبال با ویلچر آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد به همراه دو مربی و یک سرپرست به عنوان نماینده بسکتبال استان در رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور از روز 3 تا 6 آبان ماه در شیراز، شرکت کند که به دلیل عدم فراهم شدن بلیت هواپیما این اعزام لغو شد.

وی افزود: احتمالا به دلیل کمبود بودجه، مسئولان آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش مشهد از این اعزام منصرف شدند.

تحقق 70 درصد از اهداف بخش ورزش در نمایشگاه اوقات فراغت خراسان رضوی

مسئول کمیته ورزش نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی خراسان رضوی گفت: حدود 70 درصد از اهداف تعیین شده بخش ورزش در این نمایشگاه محقق شده است.

مجید مشتاق اظهار داشت: در طول سال های گذشته درصد زیادی از خانواده ها با ورزش فاصله زیادی گرفتند که برپایی نمایشگاه مذکور تا حدودی موجب آشتی مردم مشهد با ورزش شده است.

وی با بیان اینکه ورزش دارای دو بعد همگانی و قهرمانی است، افزود: در این نمایشگاه درصدد آشنایی بازدیدکنندگان که از عموم جامعه هستند با هر دو بعد ورزش به صورت عملی هستیم که خوشبختانه با استقبال خوبی روبرو شد.