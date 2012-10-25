به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی در خصوص بازی تیمش مقابل ذوب آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول هر دو تیم عملکرد متعادلی داشتند و نتیجه مساوی بود و در نیمه دوم ما فشار آوردیم تا برنده شویم اما متاسفانه گول خوردیم.

وی در این خصوص اضافه کرد: پس از این بازیکنان تلاش مضاعفی برای جبران گل خورده انجام دادند اما تلاش بازیکنان تنها به تساوی بازی منجر شد در حالی که می توانستیم برنده شویم.

سرمربی پیکان خاطرنشان کرد: ما در نیمه دوم فوق العاده بازی کردیم و اگر همامی نبود نتیجه بازی چیز دیگری رقم می خورد. من در اینجا جا دارد به تیم ذوب آهن که بازیکنان بزرگ و شایسته ای دارد و همچنین بازیکنان خود به دلیل تلاش برای بردن تشکر کنم.

وی با اشاره به اینکه مصدومیت روز گذشته مبعلی باعث شد این بازیکن از نیمه دوم به میدان برود، خاطر نشان کرد: او باعث شد روند بازی به سود ما تغییر کند ولی منجر به پیروزی نشد باز هم راضیم که نباختیم و شکست را جبران کردیم در حالیکه می توانستیم نتیجه بهتر از این کسب کنیم.

خبرنگاری در مورد اینکه پیکان 5 هفته است نبرده و آیا او نگران برکناریش نیست، سوال کرد که ویسی اینگونه پاسخ داد: این سوال حالم را بهم می زند من تغییر نمی کنم زیرا باشگاه مدیرعامل، هیئت مدیره و کارگرانی که ماشین درست می کنند به من گفته اند بمان و حتی اگر شرایط مناسب باشد سال آینده هم می مانم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه فرهاد کاظمی اعلام کرد از روی نیمکت پیکان به او بی احترامی شده است، اظهار داشت: من از این موضوع خبر نداشتم و وقتی فرهاد کاظمی را دیدم از او عذرخواهی کردم. اگر در این فوتبال کسانی صحبت می کنند ما باید خودمان کنترل کرده و صادقانه و با شرافت برخورد کنیم.

وی در مورد لغو جام حذفی تصریح کرد: اگر حتی ما در این جام قهرمان می شدیم حاضر بودم بخاطر صعود به تیم ملی جام جهانی این مسابقات لغو شود ما باید هر کمکی که برای موفقیت تیم لازم است با تمام وجود انجام دهیم.

خبرنگاری در مورد صحبت های علی دایی در نشست خبری امروز که تاکید کرده اگر ویسی می خواهد می تواند جای من به کلاس مربیگری برود، افزود: دایی دوست صمیمی من، بزرگ و اسطوره فوتبال است اما منظور من دایی نبود ایشان باید به این کلاس ها برود زیرا با توجه به تجربه شرایط سنی شرایط لازم برای حضور در این کلاس ها را دارد من به آقای دایی، تقوی و فدراسیون فوتبال تبریک می گویم اعتراضی نداشتم و تنها دوست داشتم من هم جزو گزینه ها قرار می گرفتم.

وی ادامه داد: من با هزینه خودم مدرک Aمربیگری اروپا را گرفتم و کنار تیم های بزرگ دنیا حضور یافتم که همه اینها با هزینه شخصی خودم بود هیچ کس هم از این مسائل خبر ندارد.

ویسی در پایان گفت: خدا برای همه در این زمین جا گذاشته است و هیچ کس نمی تواند جای دیگری را بگیرد. دایی اسطوره فوتبال است و منظور من این نبود که چرا ایشان انتخاب شدند افتخار می کنم آنها به این کلاس می روند اما دوست داشتم من هم باشم.