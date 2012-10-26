به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور رئیس و معاونین مرکز آمار کشور برگزار شد، تصویب نهایی طرح های جامع و تفصیلی شهرهای قنوات، کهک، سلفچگان و جعفریه را از اقدامات شاخص این شورا در سال جاری عنوان کرد و گفت: این طرح ها بر مبنای آمایش منطقه و استان و با آینده نگری تهیه شده است.



وی ضمن قدردانی از مشارکت جدی اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی موشکافانه و کارشناسی شده این طرح ها، به اهمیت طرح های جامع در برنامه ریزی های شهری اشاره کرد و افزود: طرح های جامع، ملاک عمل شهرداری ها و دستگاه های خدمات رسان در تامین خدمات شهری و زیربنایی مورد نیاز این مناطق، خواهد بود.



استاندار قم با اشاره به عدم تصویب طرح جامع شهر دستجرد، گفت: این طرح برای بررسی و کارشناسی های بیشتر به دبیرخانه شورای برنامه ریزی ارجاع گردید.



نشست یکهزار نفری مجموعه مدیران و کارشناسان استان



پیریایی با اشاره به این که تلاش خواهیم کرد تا به دنبال طرح های تفصیلی شهرهای اقماری، تدوین برنامه آمایش سرزمین استان به عنوان یک کار ماندگار و اساسی را عملیاتی نماییم، از تشکیل نشست یکهزار نفری مجموعه مدیران و کارشناسان استان در این راستا خبر داد و گفت: از همه ظرفیت های استان برای تهیه دقیق و پخته این سند بالادستی کمک خواهیم گرفت.



وی همچنین به برنامه تشکیل جلسات کاری استان درحضورعلما و بزرگان حوزه اشاره و تاکید کرد: برای استفاده از نقطه نظرات و رهنمودهای ارزشمند علما و مراجع عظام تقلید، بنا داریم تا جلسات و نشست های اداری استان را در محضر این عزیزان برگزار نماییم.



استاندار قم با بیان این که محدودیت های منابع نباید خللی را در روند طرح های عمرانی استان ایجاد نماید، لزوم نظارت های جدی مدیران بر طرح ها و نحوه هزینه کرد اعتبارات را یاد آور شد و گفت: پیگیری روند اجرای پروژه های عمرانی استان باید ویژه باشد.



رئیس شورای برنامه ریزی استان با تاکید بر ضرورت رصد دقیق پیشرفت امور توسعه استان، به اهمیت پروژه های مهر ماندگار اشاره کرد و افزود: 80 درصد پروژه های این حوزه در روزهای اخیر توسط معاون عمرانی مورد بازدید قرار گرفته که با اتمام باقیمانده طرح ها، موضوع از طریق معاون اجرایی رئیس جمهور پیگیری خواهد شد.



وی با اشاره به این که برای تامین منابع مالی پروژه های مهم عمرانی استان از جمله آبرسانی به قم جلسه کاری مفیدی را با مسئولان ارشد بانک ملی کشور برگزار کردیم، گفت: این جلسات را با سایر بانک ها نیز خواهیم داشت.



استاندار قم همچنین بر لزوم تعامل جدی دستگاه ها با دست اندرکاران و پیمانکاران پروژه های عمرانی استان برای سرعت دادن به روند کار و تامین نیازهای مالی این طرح ها تاکید کرد.



نقش ویژه قم در زمینه فرهنگ سازی آمار



رئیس مرکز آمار ایران نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز، به نقش ویژه قم در زمینه فرهنگ سازی آمار اشاره کرد و گفت: نقش قم و حوزه های علمیه در نهادینه کردن فرهنگ آماری و آگاه سازی عمومی جامعه از فواید و کاربردهای آمار یک نقش ویژه و محوری است.



عادل آذر همچنین با اشاره به اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال گذشته، از کمک های مراجع عظام در فضا سازی فرهنگی و تشویق عموم برای همکاری در این طرح ملی قدردانی کرد.



وی به پیشگامی استان قم در زمینه اجرای طرح های ملی و استانی مرکز آمار ایران اشاره کرد و گفت: قم هم در بحث سرشماری نفوس و هم طرح شناسه یکتا به عنوان یکی از استان های موفق کشور عملکرد بسیار مطلوبی را داشته است.



در این جلسه از دست اندرکاران طرح های آماری استان قم در سال 90 با اهدا لوح و هدایایی تجلیل گردید.

