ارتقاء کیفیت کالاهای ایرانی با جدیت باید پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز پنجشنبه در همایش مصرف کالای ایرانی که در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت:‌ واحدهای تولیدی و صنعتی باید با شناخت سلیقه و ذائقه مخاطبان، شناخت بازار و ارائه کالاهای با کیفیت اعتماد مشتری را جلب کنند تا مصرف کننده به تولیدات داخلی رغبت بیشتری نشان دهد.

وی افزود: از آنجا که واحدهای صنعتی به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی و شرایط خاص کشور در برخی موارد با مشکلاتی مواجه شده اند مسئولان باید با همدلی و همکاری تلاش کنند تا این دغدغه ها برطرف شود.

عجم یادآورشد: با حمایت دولت و فرهنگ سازی قادریم مردم را به سمت استفاده و مصرف کالاهای ایرانی سوق دهیم که در استان قزوین با تشکیل ستاد تسهیل و حمایت های مالی برای حل مشکلات واحدها اقدام کرده ایم.

استاندار قزوین تصریح کرد: متاسفانه تبلیغات وسیع برای کالاهای خارجی موجب جذب مردم به استفاده از این کالاها شده که امیدواریم این موضوع با تبلیغات مناسب از رسانه ملی برای کالاهای ایرانی برطرف شود.

عجم بیان کرد: امروز واحدهای تولیدی و صنعتی در خط مقدم مقابله با دشمن هستند و فعالان این عرصه به منزله سربازان جبهه اقتصادی بشمار می روند که می توانند در کنار ایجاد اشتغال به رونق اقتصادی کشور کمک کنند.

استاندار با تقدیر از برپایی نمایشگاه و همایش کالای ایرانی در قزوین گفت: باید زمینه دسترسی آسان و کم هزینه مردم به کالاهای ایرانی را فراهم کنیم.

عجم افزود: توسعه خوشه های صنعتی و تعاونی های توزیع و تامین کالاهای مورد نیاز مردم با کیفیت و قیمت مناسب باید مورد توجه مسئولان دست اندرکاران قرار گیرد تا انگیزه بیشتری برای مصرف کالای ایرانی فراهم شود.

استاندار قزوین از برپایی همایش و نمایشگاه کالای ایرانی در قزوین تقدیر کرد و خواستار تداوم آن در طول سال شد.

در پایان این مراسم از 17 تن از تولیدکنندگان کالاهای با کیفیت ایرانی تقدیر شد.