گل سیدصالحی سپاهان را به هم ریخت/ اعتراضی از خلعتبری ندیدم!

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار پنجشنبه شب بعد از شکست تیمش مقابل سپاهان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شکست تیمش در این مسابقه اظهار داشت: به هر حال شکست نیز یک بخش از زندگی است و در همه تیم‌ها وجود دارد و ما نیز باید این مسئله را قبول کنیم.

وی ادامه داد: باید بگویم گل زودهنگام سیدصالحی تیم ما را به هم ریخت و حتی زمانیکه دو بر یک از تیم حریف عقب افتادیم می‌توانستیم به گل برسیم اما پنالتی اعلام شده از سوی داور مسابقه نوعی تیم ما را از نظر روحی به هم ریخت و سپس گل چهارم را دریافت کردیم.

سرمربی سپاهان بیان داشت: به هر حال اکنون باید بازی را فراموش کنیم و حالا به خانه می‌رویم تا بخوابیم و استراحت کنیم و برای بازی آینده آماده شویم. به تراکتور تبریک می‌گویم و باید از این بازی درس بگیریم که بازی‌های بعدی را با حداکثر امتیاز به پایان برسانیم .

وی در پاسخ به سئوالی در مورد کم‌کاری بازیکنان سپاهان در این مسابقه گفت: باور ندارم که بازیکنی بخواهد هم برای خود و هواداران کم‌کاری کند. در این مسابقه همه بازیکنانم خوب بودند و حتی زمانیکه دو بر یک بودیم، موقعیت‌هایی داشتیم که گلر حریف مانع از به ثمر رسیدن آنها شد.

کرانچار گفت: پیش از بازی من می‌دانستم که آنها پرس می‌کنند و به ما فشار می‌آورند به همین دلیل قبل از بازی به بازیکنان این نکات را توضیح دادم اما در بخشی از آن بازیکنان بی‌توجهی کرده و به نوعی اشتباه داشتند و این مسئله باعث شکست ما شد.

وی پیرامون عملکرد خلعتبری در این مسابقه و تعویضش در نیمه دوم گفت: همه دیدند که خلعتبری در این بازی در سطح خودش نبود اما با وجودیکه او در نیمه اول خوب بازی نکرد، او را در نیمه دوم هم به زمین فرستادیم تا در نیمه دوم بهتر شود اما اینگونه نشد و اشتباهات بسیاری داشت بنابراین او را تعویض کردم .