به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و نفت تهران از ساعت 18 امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که استقبال کم تماشاگران از این مسابقه جای تعجب داشت. این دیدار حدود 5 هزار تماشاگر را به ورزشگاه کشانده بود.

* هواداران استقلال و بازیکنان تیم نفت پیش از شروع بازی به امیر قلعه نویی که پس از درگذشت مادرش برای اولین بار در ورزشگاه آزادی حاضر شده بود تسلیت گفتند. همچنین به همین دلیل قبل از بازی یک دقیقه سکوت اعلام شد.

* وحید طالب لو دروازه‌بان پیشین استقلال برای تماشای بازی به ورزشگاه آمده بود. همچنین ستار همدانی و امین نوروزی از جایگاه ویژه بازی را تماشا کردند.

* آسیب دیدگی پای راست رحمتی بهبود نیافته است. دروازه ملی پوش استقلال در بازی مقابل نفت هم توپ‌های بلند را با پای چپ خود ارسال می‌کرد.

* اواخر نیمه دوم وریا غفوری و یعقوب کریمی با کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شدند تا تیم نفت 9 نفره به بازی ادامه دهد. کریمی که سابقه بازی کردن در استقلال را هم دارد، به شدت نسبت به اخراجش معترض بود و از زمین چمن بیرون نمی‌رفت. به همین خاطر مهدی رحمتی وی را دلداری داد و بازیکن نفت را به بیرون هدایت کرد.

* تعدادی از تماشاگران استقلال اواخر مسابقه با یکدیگر درگیر شدند و به همین خاطر یکی از لیدرهای استقلال دستگیر شد.

* یکی از مربیان نفت تهران پس از پایان بازی به شدت نسبت به نحوه گزارش عادل فردوسی پور اعتراض داشت. او معتقد بود مجری برنامه نود با خصومت علیه نفت گزارش کرده است.

* بازیکنان تیم فوتبال استقلال بلافاصله بعد از پایان مسابقه با دستور امیر قلعه نویی در زمین چمن ورزشگاه آزادی ریکاوری کردند.