به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته سیزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت 18 امروز پنجشنبه تیم های فوتبال استقلال و نفت تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست دهند.

در این دیدار که به قضاوت محسن قهرمانی و در حضور حدود 5 هزار تماشاگر برگزار شد، یعقوب کریمی در دقیقه 16 برای نفت گل زد و در دقیقه 22 جی لوئید ساموئل بازی را به تساوی کشاند تا نیمه اول با تساوی به پایان برسد.

در نیمه دوم شاهد فوتبال جذابی از سوی هر دو تیم نبودیم اما این استقلال بود که روی یک ارسال از جناح راست و ضربه سر آرش برهانی(52) به گل برتری دست پیدا کرد.

شاگردان منصور ابراهیم زاده در ادامه تلاش کردند تا بازی را به تساوی بکشانند اما در دقیقه 80 درگیری بین وریا غفوری با سیاوش اکبرپور باعث شد بازیکن نفت با کارت قرمز محسن قهرمانی از بازی اخراج شود. یعقوب کریمی هم که از بازیکنان تاثیرگذار نفت است در همین صحنه با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد. البته دلیل اخراج او در آن صحنه مشخص نشد.

در دقایق باقی مانده استقلال از 9 نفره شدن تیم نفت استفاده کرد و چندین موقعیت گلزنی مناسب ایجاد کرد اما در نهایت این دیدار با پیروزی 2 بر یک به پایان رسید تا شاگردان قلعه نویی 22 امتیازی شوند و پس از تراکتورسازی 23 امتیازی در رده دوم جدول رده بندی قرار بگیرند. نفت هم با 21 امتیاز در رده سوم قرار گرفت.