تیم اقتصادی باشگاه برق شیراز تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فارسی در نشست خبری باشگاه برق شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص راه اندازی مجموعه های اقتصادی برای تامین هزینه های تیم فوتبال برق شیراز، گفت: برنامه ریزی های مختلفی را برای حمایت هر چه بیشتر از این تیم در حال اجرا داریم که از جمله آنها راه اندازی کمپ بین المللی ورزش است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدنی استان نیز انجام خواهد شد تصریح کرد: طرحی دیگر در بخش صنایع معدنی با پیشرفت فیزیکی 40 در صد در حال راه اندازی است که علاوه بر ایجاد اشتغال مناسب، تامین کننده هزینه های مالی باشگاه نیز خواهد بود.

مالک باشگاه برق شیراز در خصوص کمک مسئولین دولتی استان فارس به این مجموعه یادآور شد: اعتماد کامل به استاندار فارس دارم و امیدوارم در ادامه این راه باشگاه برق شیراز را یاری کند.

فارسی با بیان اینکه برنامه ریزی ما برای باشگاه برق شیراز 10 ساله است، گفت: در حال حاضر با گذشت چهار ماه از تحویل گرفتن این تیم یک میلیارد تومان هزینه کرده ایم و به طور حتم این هزینه کردها برای ادامه حضور موفق این تیم در لیگ دسته یک ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تیم فوتبال برق شیراز مشکل مالی ندارد و نخواهد داشت و ما به عنوان بخش خصوصی تلاش می کنیم تمامی مشکلات این تیم را برطرف کنیم.

مالک باشگاه برق شیراز در خصوص وضعیت بدهی های قبلی این باشگاه نیز یادآور شد: بدهی های این باشگاه در زمان مدیریت برق منطقه ای فارس بوده است که پرداخت آن نیز بر عهده خودشان است اما اگر توافق نامه ای میان ما و مدیران برق منطقه ای بسته شود مشکلات را حل خواهیم کرد.

فارسی تصریح کرد: اگر این توافق نامه امضا شود ما نیز از امکانات ورزشی آنها استفاده خواهیم کرد و در مقابل ما نیز طی مدتی بدهی ها را پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: از هیچگونه حمایتی برای تیم فوتبال برق شیراز کوتاهی نخواهیم کرد و در این راستا دیگر رشته ها را در این باشگاه فعال می کنیم.