به تجربه استقلال باختیم/ اخراج بازیکنان نفت خیلی مرا اذیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از شکست 2 بر یک عصر پنجشنبه نفت تهران برابر استقلال ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: اگر واقع نگر باشیم و منطقی نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که نفت در دیدار با استقلال نمایش خوبی داشت و در طول دیدار بر بازی مسلط بود. ما براساس تمریناتی که داشتیم خوب کار کردیم اما جوانی بازیکنان باعث شکست مان شد.

وی افزود: اگر در نیمه اول دقت می کردیم موقعیت هایی داشتیم که می توانستیم به گل برسیم. ضمن اینکه سیدمهدی رحمتی هم خوب کار کرد و یکی از روزهای خوبش را سپری کرد. با این حال حتی زمانی که 9 نفره شدیم بازهم فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشتیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران اخراج دو بازیکنش را در رقم خوردن این شکست تاثیرگذار دانست و گفت: ما اگر فنی ببازیم من اصلا ناراحت نمی شوم اما اگر بازیکنانم چنین رفتارهایی را داشته باشند و اینطور اخراج شوند که موجب باخت شود من خیلی اذیت می شوم. حرکاتی که بازیکنان ما داشتند شایسته نبود و باعث شد این دیدار را ببازیم.

وی شرایط تیم های بالای جدول را حساس و نزدیک خواند و گفت: تیم های استقلال و سپاهان و نفت فاصله کمی باهم دارند و تیمی که بتواند از موقعیت هایش بهتر استفاده کند قطعا به حقش خواهد رسید. ما برای چنین موقعیتی خوب تمرین کرده ایم و امیدوارم بتوانیم روند خوبمان را ادامه دهیم.

منصور ابراهیم زاده اظهار نظر در مورد صحنه های مشکوک قضاوت این دیدار را به اظهار نظر کارشناسان موکول کرد و گفت: بازی های فشرده ای پیش رو داریم که باید بتوانیم خودمان را برای بازی روز دوشنبه آماده کنیم. شرایط سختی برای تیم ها وجود دارد که امیدوارم بتوانیم از این وضعیت به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و نفت تهران در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 2 بر یک استقلال به پایان رسید.