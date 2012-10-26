مجازات سنگین برای قاتلان 2 مرد کامیون دار

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده صغری، نادر و مهدی متهم به قتل دو نفر به نام های احمدرضا و علی در 23 اردیبهشت سال 89 در شهریار هستند. صغری و مهدی همچنین با اتهام زنای محصنه روبرو بودند.

متهمان 22 مهر امسال در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. صغری متهم ردیف اول این جنایت پس از حضور در جایگاه با رد اتهامات خود گفت: مهدی به خانه ما رفت وآمد داشت. او سر ماجرای کامیون با علی اختلاف پیدا کرده و قصد انتقام گیری داشت. به همین خاطر من و همسرم نادر را وارد بازی خود کرد. روز حادثه به درخواست مهدی علی را به خانه ام دعوت کردم . درحالی که قرار بود علی تنها بیاید او به همراه یکی از دوستانش به نام احمد رضا آمد. من هم قرص خواب آور را در شیرموز حل کرده و به آنها دادم . پس ازبیهوش شدن علی و احمدرضا، مهدی و همسرم وارد خانه شده ومهدی به آنها کراک تزریق کرد. علی پس از دوبار تزریق جان سپرد اما احمدرضا همچنان زنده بود به همین خاطر او را با طناب خفه کرد.

نادر متهم دیگر این پرونده نیز در دفاع از خود گفت: تمام ماجرا همانی بود که همسرم -صغری- تعریف کرد. من هیچ نقشی دراین جنایت نداشتم و فقط زمانی که مهدی می خواست مواد تزریق کند من دست قربانیان را می گرفتم تا او راحت تر این کار را انجام دهد. در زمان انتقال اجساد نیز به مهدی کمک کردم.

رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به مهدی از او خواست به دفاع از خود بپردازد. مرد جوان نیز پس از حضور در جایگاه در دفاع ازخود گفت: صغری کارگردان این جنایت بود. او از من یک فیلم تهیه کرده و با آن مرا تهدید می کرد. او از من خواست علی را بیهوش کنیم و از او هم یک فیلم غیر اخلاقی تهیه و آبرویش را ببریم. صغری به علی و احمدرضا مواد تزریق می کرد و همسرش نیز احمدرضا را خفه کرد. من فقط شاهد این دو جنایت بودم.

پس از دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها دادگاه برای رسیدگی به اتهام زنای محصنه به صورت غیرعلنی ادامه یافت. با پایان یافتن بخش دوم دادگاه قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.

هیات قضائی شعبه 113 دادگاه کیفری پس از بررسی پرونده هر کدام از متهمان را به اتهام قتل دو نفر به دوبار قصاص محکوم کردند. صغری و مهدی همچنین به یک بار اعدام محکوم شدند.

