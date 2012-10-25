باید 500 هزار یورو از اوساسونا بگیرم/ نظر باقری برای خودش محترم است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از پیروزی تیم فوتبال استقلال برابر نفت تهران با اشاره به بازی خوب تیم حریف گفت: نفت بازیکنان جوان و هماهنگی داشت که توانستند برابر استقلال نمایش قابل قبولی داشته باشند اما ما موقعیت های بیشتری نسبت به حریف داشتیم و در صورتی که قدر این موقعیت ها را می دانستیم می توانستیم با گل های بیشتری به پیروزی برسیم.

وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که از او در مورد بهتر شدن وضعیتش نسبت به اوایل فصل سوال کرده بود گفت: در شروع فصل از نظر بدنی شرایط خوبی نداشتم اما خدا را شکر الان وضعیت مطلوبی دارم و می توانم به استقلال کمک کنم.

بازیکن میانی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به پرسش دیگری که به نقل از کریم باقری مطرح شد و طی آن باقری پیشنهاد داده بود تا وی فوتبال را کنار بگذارد گفت: نظر ایشان برای خودش محترم است اما من کار خودم را می کنم.

جواد نکونام که وضعیت مالی اش با تیم فوتبال اوساسونا هنوز به طور کامل پایان نیافته در مواجه با سوال یک خبرنگار در این مورد گفت: من نمی دانم چرا برخی ها نمی خواهند این موضوع را فراموش کنند. این یک مسئله شخصی است و اگر برخی دوست دارند بدانند وضعیت ما با این باشگاه چگونه است بروند و از اوساسونا تحقیق کنند. من 500 هزار یورو دیگر از این باشگاه طلبکارم اما این یک مسئله شخصی است که متاسفانه برخی دست بردار نیستند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و نفت تهران در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 2 بر یک به سود آبی پوشان به پایان رسید.