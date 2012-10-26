مرگ تلخ مرد مقنی در چاه

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت 22 و 10 دقیقه چهارشنبه گرفتار شدن کارگز مقنی به سازمان آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 85 و گروه 5 نجات راهی محل حادثه در خیابان مرتضوی شدند. در نخستین بررسی ها مشخص شد، کارگرمقنی 25 ساله ای در داخل آشپزخانه یک ساختمان مشغول حفر چاه جدید بود که در اثر ترکیدن چاه فاضلاب مجاور و جاری شدن فاضلاب آن به درون چاه جدید این کارگر در عمق 30متری چاه در میان آب و فاضلاب گرفتار شده بود.

وی افزود : آتش نشانان با استفاده از ابزار همراهشان متوجه وجود گازهای سمی در درون چاه شده و درخواست نیروی کمکی وگروه های امداد و نجات کردند.از سوی دیگر آتش نشانان قبل از حضور نیروهای کمکی اقدام به خارج کردن گازها از درون چاه کردندتا با رسیدن امدادگران نجات مشکلی برای آنان پیش نیاید.

جلالی ادامه داد: یکی از از نجاتگران با تجهیزات لازم و بستن دستگاه تنفسی به درون چاه رفته و با مهارت کامل در حالیکه خطر گازگرفتگی جان او را نیز تهدید می کرد با همکاری سایر نجاتگران، مقنی محبوس شده را از درون فاضلاب وعمق چاه خارج کردند. امدادگران اورژانس پس از معاینه این جوان چاه کن مرگ او را تأیید کردند.

