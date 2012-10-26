مصرف داروی اضافی شایع ترین دلیل مسمومیت در دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صالحی فر پیشگیری از مسوومیت ناشی از داروها را عنوان نخستین روز از هفته پیشگیری از مسمومیتها، دانست و گفت: شایعترین علت بروز مسمومیت در جهان مصرف داروها بیش از مقادیر درمانی است.
وی بهترین اقدام برای پیشگیری از خوردن دوز تکراری دارو، یاداشت کردن دفعات مصرف دارو و یا قرار دادن قرص ها در داخل جعبه های مخصوص تقسیم بندی شده دانست و افزود: بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممکن است منجر به مرگ نشود ولی مقادیر بالای این داروها می توانند منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مسموم گردد.
کاهش سه درصدی تخلفات اداری
دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری از کاهش سه دهم درصدی تخلفات اداری در کشور خبر داد.
سید ضیاالدین ایمانی در همایش سراسری همسوسازی فرآیند بازرسی و حسابرسی در مجتمع رفاهی و آموزشی بابلسر اظهار داشت: در شرایط فعلی که سهامداران و بانک هر دو به دنبال سود هستند، ضرورت تقویت واحدهای حراست و بازرسی برای نظارت و کنترل الزامی تر شده است.
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