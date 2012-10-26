مصرف داروی اضافی شایع ترین دلیل مسمومیت در دنیا است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صالحی فر پیشگیری از مسوومیت ناشی از داروها را عنوان نخستین روز از هفته پیشگیری از مسمومیتها، دانست و گفت: شایعترین علت بروز مسمومیت در جهان مصرف داروها بیش از مقادیر درمانی است.

وی بهترین اقدام برای پیشگیری از خوردن دوز تکراری دارو، یاداشت کردن دفعات مصرف دارو و یا قرار دادن قرص ها در داخل جعبه های مخصوص تقسیم بندی شده دانست و افزود: بروز مسمومیت توسط برخی از داروها هرچند ممکن است منجر به مرگ نشود ولی مقادیر بالای این داروها می توانند منجر به صدمات دائمی کبد و کلیه فرد مسموم گردد.

کاهش سه درصدی تخلفات اداری

دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری از کاهش سه دهم درصدی تخلفات اداری در کشور خبر داد.

حسن ونایی در همایش اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت بهداشت، در ساری با تاکید بر اینکه تخلفات اداری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میانگین تخلفات اداری کشور پایین تر است، افزود: این وزارتخانه با 72 دهم درصد از سایر دستگاههای اداری تخلفات کمتری داشته است.

وی با بیان اینکه هیئت عالی نظارت حلقه مکمل هیئت های بدوی و تجدید نظر است، گفت: تنها ملاک تصمیم گیری این هیات نص صریح قانون است.

همسوسازی فرآیند بازرسی در بانک رفاه جدی گرفته شود



سید ضیاالدین ایمانی در همایش سراسری همسوسازی فرآیند بازرسی و حسابرسی در مجتمع رفاهی و آموزشی بابلسر اظهار داشت: در شرایط فعلی که سهامداران و بانک هر دو به دنبال سود هستند، ضرورت تقویت واحدهای حراست و بازرسی برای نظارت و کنترل الزامی تر شده است.

وی افزود: از بین بردن تخلفات سبب کاهش هزینه ها و در نهایت سودآوری می شود و این مهم مستلزم اقتدار همکاران بازرسی است.

ایمانی گفت: مسئول واحد بازرسی در مقایسه با سایر مسئولان دوایر در جایگاه با اهمیت تری قرار داشته و به زودی این واحد در استانها همانند حراست به حوزه تبدیل خواهد شد.