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۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

سرهنگ عطار:

کودک ربوده شده زاهدانی به آغوش خانواده بازگشت

کودک ربوده شده زاهدانی به آغوش خانواده بازگشت

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: با دستگیری آدم ربایان پسر بچه هفت ساله زاهدانی پس از 16 روز اسارت با تلاش نیروهای انتظامی به آغوش خانواده اش بازگشت.

سرهنگ محسن عطار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این پسر بچه هفت ساله به نام امیر یزدان.ج 18 مهرماه سالجاری که احتمال داده می شد در محل پارک فرهنگیان واقع در بلوار معلم زاهدان مفقود شده است با بررسی های ماموران و تلفن افراد ناشناس مشخص شد که توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو 405 ربوده شده است.

وی گفت: آدم ربایان هشت روز پیش برای گمراه کردن پلیس توسط یکی از اعضای باندشان از داخل کشور پاکستان با خانواده این کودک تماس گرفته و درخواست 250 میلیون تومان پول نقد برای آزادی فرزندشان را کرده و گفتند پسرتان به پاکستان منتقل شده و اگر پول را پرداخت نکنید او را به قتل می رسانیم.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان بیان داشت: با پیگیری های فنی پلیس مشخص شد که این کودک در کوه های اطراف زاهدان نگهداری می شود.

وی افزود: در ادامه عملیات با تلاش نیروهای پلیس چهار نفر در زاهدان دستگیر و بازداشت شدند.

وی گفت: از آنجایی که هنوز کودک در اختیار آدم ربایان بود، به خانواده وی آموزش های لازم داده شد تا هنگام تماس گروگان گیران برای پرداخت مبلغ درخواستی آنان اعلام آمادگی کنند.

وی اظهار داشت: بر همین اساس خانواده کودک ربوده شده در تماس آدم ربایان با آنان موافقت خود را برای پرداخت پول اعلام کرده و در محل قرار حاضر شدند که یکی از آدم ربایان پس از حضور در این محل دستگیر شد.

وی افزود: با کمک این فرد سرکرده آدم ربایان نیز دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد.

عطار اظهار داشت: نیروهای انتظامی پس از اینکه از محل نگهداری کودک آگاه شدند منطقه مورد نظر را که در شیار یکی از کوه های اطراف زاهدان بود، محاصره کردند.

وی گفت: آدم رباها که با این وضعیت روبه رو شدند کودک را رها کرده و متواری شدند.

وی افزود: پیگیری های لازم برای دستگیری این دو آدم ربا ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان بیان داشت: یکی دیگر از همدستان آدم ربایان که از پاکستان با خانواده این کودک تماس می گرفته، با همکاری پلیس آن کشور دستگیر شد.

وی گفت: آدم ربایان هدف از ربودن این کودک را اخاذی از خانواده وی عنوان کردند.

کد مطلب 1728751

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