عید قربان‌ جشن رهایی از اسارت نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های نماز عید قربان در رشت افزود: عید قربان عیدی است که انسانهای آگاه را به یاد قربانگاه ابراهیمی می اندازد.
وی اظهارداشت: قربانگاهی که درس فداکاری و جهاد در راه خدای بزرگ را به فرزندان آدم، اصفیا و اولیا خدا می دهد که عزیزترین ثمره حیات خود را در راه خدا بده و عید بگیر.
خطیب نماز عید قربان رشت گفت: فریضه حج در میان فرائض، از ویژگی خاصی برخوردار است و شاید جنبه سیاسی و اجتماعی آن بر جنبه های دیگرش غلبه داشته باشد از اینرو ائمه (ع) با توجه به این اهمیت حج را وسیله تقویت دین الهی و کعبه را پرچم رفیع اسلام معرفی کرده اند.
وی افزود: " حج " مظهری از مظاهر توحیدی است، مسلمانان در این مراسم ضمن خود سازی و تمرین بندگی، از هواهای نفسانی دوری می جویند و درس برادری، برابری، اتحاد می آموزند و همچنین از مظاهر شرک دوری می گزینند و شعار برائت از مشرکان سر می دهند.
صدیق عربانی ادامه داد: این مراسم فرصت بسیار مناسبی برای عارفان و سالکان است تا با بهره گیری از فضای معنوی آن بر مقامات معنوی خود افزوده و مدارج توحیدی را طی کنند.
وی با بیان اینکه عید قربان مانند عید فطر از بزرگترین اعیاد مسلمانان است، گفت: فلسفه عید قربان نزدیکی به خدا، تهذیب نفس و عبادت برای خدا است.
امام جمعه موقت رشت با اشاره به اجتماع بزرگ مسلمانان در مساجد و مکه مکرمه برای عبادت خدا یادآورشد: عید قربان یادآور آخرت و جهاد اکبر است و مسلمانان باید با وحدت کلمه و اراده قوی در برابر دشمنان ایستادگی کنند.
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