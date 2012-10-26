عید قربان‌ جشن رهایی از اسارت نفس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف صدیق عربانی در خطبه های نماز عید قربان در رشت افزود: عید قربان عیدی است که انسانهای آگاه‌ را به یاد قربانگاه ابراهیمی می ‌اندازد.

وی اظهارداشت: قربانگاهی که درس فداکاری و جهاد در راه‌ خدای بزرگ را به فرزندان آدم، اصفیا و اولیا خدا می‌ دهد که عزیزترین ثمره‌ حیات خود را در راه خدا بده و عید بگیر.

خطیب نماز عید قربان رشت گفت: فریضه حج در میان فرائض، از ویژگی خاصی برخوردار است و شاید جنبه‌ سیاسی و اجتماعی آن بر جنبه ‌های‌ دیگرش غلبه داشته باشد از اینرو ائمه (ع) با توجه به این اهمیت حج را وسیله تقویت دین الهی و کعبه را پرچم رفیع اسلام‌ معرفی کرده‌ اند.

وی افزود: " حج " مظهری از مظاهر توحیدی است، مسلمانان در این‌ مراسم ضمن خود سازی و تمرین بندگی، از هواهای نفسانی‌ دوری می ‌جویند و درس برادری، برابری، اتحاد می ‌آموزند و همچنین از مظاهر شرک دوری می‌ گزینند و شعار برائت از مشرکان سر می ‌دهند.

صدیق عربانی ادامه داد: این مراسم فرصت بسیار مناسبی‌ برای عارفان و سالکان است تا با بهره ‌گیری از فضای معنوی‌ آن بر مقامات معنوی خود افزوده و مدارج توحیدی را طی کنند.

وی با بیان اینکه عید قربان مانند عید فطر از بزرگترین اعیاد مسلمانان است، گفت: فلسفه عید قربان نزدیکی به خدا، تهذیب نفس و عبادت برای خدا است.

امام جمعه موقت رشت با اشاره به اجتماع بزرگ مسلمانان در مساجد و مکه مکرمه برای عبادت خدا یادآورشد: عید قربان یادآور آخرت و جهاد اکبر است و مسلمانان باید با وحدت کلمه و اراده قوی در برابر دشمنان ایستادگی کنند.