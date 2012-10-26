صبای قم از نفت و گاز گچساران به سلامت عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور، شامگاه پنجشنبه پیگیری شد و تیم های مدعی صعود از مرحله گروهی به مرحله نیمه نهایی رقابتهای این فصل از سد حریفان خود عبور کردند.
رقابت 32 تیم در لیگ برتر نوجوانان و حضور صبای قم در گروه دوم
در حالی که امسال 32 تیم در مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور حضور دارند، در چهار گروه هشت تیمی بازی ها برگزار می شود و تیم های مدعی بازیهای خود را به شکل دورهای برگزار می کنند تا در نهایت از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را به دست آوردند.
فوتبالیستهای نوجوان صبای قم در دیدارهای این فصل نیز با ترکیبی کاملا بومی متشکل از فوتبالیستهای آیندهدار قمی در جدال با حریفان لیگ برتر گام به میدان مسابقه گذاشته اند و در نیم فصل نخست رقابتها تا این هفته یک پیروزی و یک باخت کسب کرده اند.
نوجوانان صبای قم در پایان دومین مسابقه خود در نیم فصل نخست رقابتهای لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور با کسب سه امتیاز در مکان پنجم جدول ردهبندی ایستادند و با اینکه در هفته نخست در میهمانی استقلال اهواز با سه گل تن به شکست دادند اما در هفته دوم توانستند روند خوب را در نیم فصل دوم مسابقات این فصل لیگ برتر با شکست نفت و گاز گچساران آغاز کنند.
صعود چهار پله ای صبای قم در جدول با عبور از نفت و گاز
با این حال هفته دوم از دور رفت دیدارهای مرحله مقدماتی این فصل لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور شامگاه پنجشنبه با انجام 16 مسابقه همزمان در شهرهای مختلف کشورمان به انجام رسید و طی آن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دیداری خانگی مقابل میهمان خود تیم نفت و گاز گچساران صفآرایی کرد.
در این دیدار که در حضور اندک تماشاگران حاضر در مجموعه ورزشی تختی قم در زمین چمن مصنوعی این مجموعه برگزار شد که طی آن دو تیم در طول 90 دقیقه بازی نزدیک و تماشایی، دیداری پر گل و جذاب را نیز به نمایش گذاشتند حاصل آن عبور پنج توپ از خط دروازههای دو تیم بود.
در پایان این دیدار فوتبالیستهای نوجوان و آیندهدار صبای قم در دیداری نزدیک و فشرده توانستند میهمان خود را با نتیجه پر گل سه بر دو شکست بدهند و بدین ترتیب موقعیت خود را در جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال نوجوانان در گروه دوم ارتقا ببخشند.
فوتبالیستهای نوجوان تیم صبای قم با کسب پیروزی در این دیدار به صعود مرحله گروهی به مرحله نیمه نهایی امیدوارتر شدند تا بتوانند سهمیه قم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور را برای فصل آینده حفظ کرده و برای نخستین بار به مرحله نهایی بروند.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دیداری خانگی از لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور از سد میهمان خود نفت و گاز گچساران گذشت.
به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور، شامگاه پنجشنبه پیگیری شد و تیم های مدعی صعود از مرحله گروهی به مرحله نیمه نهایی رقابتهای این فصل از سد حریفان خود عبور کردند.
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