عید قربان عید بندگان مخلص خداوند است

حجت الاسلام محسن کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت "عید قربان"، افزود: در عید قربان باید همه معرفتها را شناخته باشیم یعنی غیر از خدا کسی را نبینیم و از سخت ترین آزمایشها سرافراز بیرون بیاییم.

وی گفت: عید قربان برای کسانی که بنده شیطان هستند و بین خداوند و شیطان، شیطان را انتخاب کرده اند و تن به خواسته های بد او داده اند، عید نیست بلکه این روز عید بندگان مخلص خداوند است.

این مسئول بیان داشت: در این روز خداوند به حضرت ابراهیم(ع) امر می کند که تنها فرزند خود را در راه رضای خداوند قربانی کند و او نیز با جان و دل این دستور را می پذیرد.

هر چه که خداوند بفرماید درست است و هیچ سئوالی وجود ندارد

حجت الاسلام کرمانی ادامه داد: وقتی حضرت ابراهیم(ع) موضوع را با فرزندش اسماعیل(ع) در میان می گذارد با اینکه او نوجوانی بیش نبود، بدون هیچ سئوالی پذیرفت و گفت هر چه که خداوند بفرماید درست است و با پای خویش به قربانگاه رفت.

وی بیان داشت: زمانی که حضرت ابراهیم(ع) جگر گوشه خود را به قربانگاه برد و با چاقویی که در دست داشت، گلوی او را فشرد و همه توان خود را به کار برد اما چاقو نبرید که حتی روایت است آن حضرت(ع) چاقو را به سنگی زد و سنگ به دو نیم تقسیم شد اما گلوی حضرت اسماعیل(ع) را نبرید بعد از جانب خداوند وحی آمد" ای ابراهیم تو از آزمایش من سربلند بیرون آمده ای" که بعد از آن گوسفندی بهشتی از جانب خداوند برای قربانی فرستاده شد.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان دماوند اضافه کرد: قربانی بزرگتر امام حسین(ع) است که در روز عاشورا قربانی می شود و روایت است قربانی که جای اسماعیل(ع)، قربانی می شود، امام حسین (ع) است که مقام او از حضرت اسماعیل(ع) بالاتر و یکی از فرزندان خاتم پیامبران حضرت محمد(ص) است.

وی در پایان گفت: اینها همه درسهایی برای مسلمانان است که باید راه و روش پیامبران و امامان را پیشه راه خود قرار دهند تا از گمراهی نجات یابند چراکه جز خداوند کسی خیرخواه انسانها نیست.