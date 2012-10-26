عید قربان نماد عینی همبستگی مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های عید سعید قربان در مصلی نماز جمعه ساری افزود: با وجود اینکه اتحاد و همبستگی مسلمانان زبانزد عام و خاص شده است ولی هنوز امت اسلامی نتوانسته اند از این ظرفیت بهره کافی و وافی را ببرند.

وی افزود: دشمن با دسایس مختلف و از طریق نفاق بین مردم و مسئولان در صدد تضعیف جایگاه اسلام و تفرقه بین امت اسلامی است.

طبرسی با اشاره به در پیش بودن عید سعید غدیرخم از این عید به عنوان شناسنامه و هویت شیعه یاد کرد و افزود: باید فرهنگ غدیری در جامعه ترویج شود چرا که اسلام نشات گرفته از بعثت و غدیر است.

امام جمعه ساری در ادامه درس های عید قربان را وحدت، فداکاری و ایثار یاد کرد و افزود: به رغم تمام محدودیت ها و اعمال تحریم ها نظام اسلامی ثابت قدم و استوار به حیات خود ادامه می دهد.

وی رمز بقا و ثبات سیاسی نظام را در گرو تبعیت از ولایت فقیه دانست و تصریح کرد: ملت ایران به تبعیت از ولایت مطلقه فقیه با استکبار و تحریم ها و فشارهای اقتصادی دشمن مقابله کرده و جلوی ضربه زدن به نظام را می گیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر اینکه مسئولان باید با اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند، افزود: نظام اسلامی در سایه درایت رهبری و اتحاد مردم و مسئولان از گردنه تلخ تحریم به زودی عبور خواهد کرد.