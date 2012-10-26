محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما شناخت خوبی از آلومینیوم هرمزگان داریم و برای کسب سه امتیاز از تمام ظرفیت و توان خود بهره خواهیم برد چرا که با این برد صبای قم در جدول رده بندی مدعی خواهد شد.



وی تصریح کرد: در هفته دوازدهم لیگ برتر یک دیدار سخت و نفس‌گیر با تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان داشتیم و بازیکنان تیم ما به خوبی توانمندی و شایستگی خود را نشان دادند، این هفته تمرینات خوبی داشته ایم، مصدومان و محرومان ما به ترکیب تیم رسیده اند با مطالعه ای که بر روی تیم آلومینیوم هرمزگان داشته ایم به خوبی با نوع بازی و بازیکنان این تیم نیز آشنایی کامل داریم.



در هفته‌های پرالتهاب لیگ برتر به دنبال نتایج خوب هستیم



فکری افزود: در دو بازی قبل لیگ برتر کمی با بداقبالی مواجه شدیم و در هفته‌های پرالتهاب لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور نتوانستیم نتیجه خوبی کسب کنیم اما تیم ما در مجموع شرایط بسیار خوبی دارد و در ادامه لیگ برتر برابر آلومینیوم هرمزگان با تلاش بازیکنان به دنبال سه امتیاز ارزشمند دیدار حساس هفته سیزدهم هستیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: آلومینیوم هرمزگان که در حال حاضر تیم چهاردهم جدول رده‌بندی است می خواهد در خانه از شرایط میزبانی استفاده کند و اختلاف چهار امتیازی آنها با صبا در جدول رده‌بندی موجب خواهد شد دیدار دو تیم حساسیت‌های زیادی داشته باشد.



وی ادامه داد: آلومینیوم هرمزگان در دیدار قبل موفق شد تیم ذوب آهن را شکست دهد که این پیروزی به بازیکنان حریف روحیه بسیار خوبی در آستانه این دیدار بخشیده است ولی ما هم در بهترین شرایط هستیم و ان‌شاءالله می توانیم با کسب سه امتیاز این بازی را به پایان ببریم.



بازی با آلومینیوم هرمزگان به هیچ عنوان آسان نخواهد نبود



فکری افزود: خوب می‌دانم که بازی با آلومینیوم هرمزگان به هیچ عنوان آسان نخواهد نبود زیرا به همان اندازه که سه امتیاز این دیدار برای ما حائز اهمیت است، آنها نیز برای کسب سه امتیاز تلاش می‌کنند و این امر موجب خواهد شد که این دیدار با حساسیت بیشتری برگزار شود، به خصوص اینکه ما می‌دانیم آلومینیوم در خانه با تمام قدرت خود بازی می‌کند.



وی ابراز داشت: باید سه امتیاز دیدار با آلومینیوم هرمزگان را کسب کنیم زیرا در جدول فاصله امتیازها با سه تیم بالاتر نزدیک است و به نوعی پیروزی در این دیدار بسیار ارزشمند است و در هفته‌های آینده زمینه صعود تیم فوتبال صبای قم به مکان‌های بالای جدول رده‌بندی را نیز فراهم می‌کند.



مربی تیم فوتبال صبای قم یادآور شد: با توجه به پایان محرومیت مجید حیدری و میلاد نوری و رفع مصدومیت اکبر صادقی در دیدار برابر آلومینیوم هرمزگان می‌توانیم از آنها در ترکیب اصلی تیم استفاده کنیم، ضمن اینکه سایر بازیکنان را در آمادگی کامل و خوب در اختیار داریم.



دیدار صبای قم و آلومینیوم هرمزگان از ساعت 18 عصر امروز جمعه پنجم آبان ماه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار می‌شود.