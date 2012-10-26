به گزارش خبرنگار مهر، «ترانه آی ترانه» عنوان مجموعهای از اشعار گروه سنی کودک سروده مهدی طهوری است که قرار است توسط نشر کتاب سپید منتشر شود. این مجموعه شامل 5 کتاب است و مخاطبان اصلی آن کودکان پیش از مقطع دبیرستان هستند. هرکدام از 5 عنوان این مجموعه شامل یک شعر بلند موزون برای کودکان هستند.
طبق اخبار گذشته قرار بود کتابهای مجموعه «ترانه آی ترانه» تا پیش از پایان امسال به بازار بیایند که حالا باید با کمی تردید به این موضوع نگاه کرد.
تا به حال تمام فعالیتهای آمادهسازی 5 جلد این مجموعه انجام شده و مرحله اخذ مجوز آن باقی مانده است. زمانی ناشر تصمیم به انتشار این کتابها برای شروع کار خود داشت، قیمت کاغذ حدود یک پنجم قیمت فعلی بود و با رسیدن آن به سطح فعلی، روند آماده سازی این کتابها آهستهتر شد.
«مهربون خوردنی»، «پیشته پیشی»، «عجب خوشگلی دارم»، «باباش میآد» و «جانمی جان آبتنی» عنوان 5 کتاب این مجموعه هستند و ناشر در حال حاضر عجلهای برای انتشار آنها ندارد. بنابراین بعد از اخذ مجوز از ارشاد نمیتوان انتظار داشت تا این کتابها به زودی به بازار نشر عرضه شوند. نوسانات قیمت کاغذ باعث شده تا نشر کتاب سپید برای چاپ این کتابها، احتیاط بیشتری کند.
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