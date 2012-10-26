خودباوری بازیکنان صبای قم نتیجه داد/ امیدوارم بیشتر مورد توجه قرار بگیریم

حامد بختیاری زاده بعد از پایان این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اول اینکه بازیکنان ما تا آخرین لحظه به پیروزی امیدوار بودند و دوم اینکه تمام تاکتیک‌های مورد نظر کادر فنی به خوبی توسط بازیکنان صبا در بازی خانگی مقابل نفت و گاز گچساران به اجرا درآمد.



بازی بسیار خوبی انجام دادیم و مستحق پیروزی پر گل بودیم



وی با تمجید از بازی خوب نوجوانان صبای قم در این مسابقه خانگی مقابل نفت و گاز گچساران در هفته دوم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تصریح کرد: بازی بسیار خوبی انجام دادیم و مستحق کسب پیروزی پر گل در این دیدار خانگی بودیم.



بختیاری زاده ادامه داد: بازیکنان ما با توجه به نکاتی که بعد از بازی قبل برابر استقلال اهواز به آنها گوشزد کرده بودیم، در این مسابقه خانگی بسیار خوب و هماهنگ بازی کردند و نشان دادند که هیچ‌گاه از تلاش برای پیروزی دست‌بردار نیستند، تیم ما در این دیدار بسیار خوب و هماهنگ بازی کرد و نتیجه آن را با زدن سه گل و سه امتیاز گرفت.



سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم اضافه کرد: فوتبالیست‌های آینده دار صبای قم تمام خواسته‌های کادر فنی را به خوبی در زمین مسابقه پیاده کردند و نتیجه آن شد که توانستیم سه گل به حریف بزنیم و بارها تا آستانه زدن گل‌های بیشتر نیز پیش برویم.



یک تیم کاملا جوان و بومی اما بسیار آینده‌دار و امیدوارکننده داریم



وی با بیان اینکه یک تیم کاملا جوان و بومی اما بسیار آینده‌دار و امیدوارکننده داریم که امیدوارم بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: این تیم بازیکنانی بسیار آماده و توانمند در اختیار دارد که در مقایسه با تیم‌های متمول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که با هزینه‌های هنگفت در لیگ برتر حضور یافته‌اند، از کمترین هزینه برخوردار است.



بختیاری زاده ابراز داشت: لیگ برتر فراز و نشیب های زیادی خواه داشت اما برای ما دستاورد مهم و ارزشمند قدرت‌نمایی فوتبال قم با تکیه بر استعداد و توانمندی بازیکنان بومی است و انشاءالله در دیدارها بعدی دیگر اجازه نخواهیم داد حریفان به راحتی از صبا امتیاز بگیرند.



در هفته دوم از دور رفت مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور که با برگزاری 16 مسابقه به انجام رسید، تیم فوتبال صبای قم در دیداری خانگی در ورزشگاه تختی قم توانست با نتیجه پر گل سه بر دو میهمان خود، تیم نفت و گاز گچساران را شکست داده و نخستین برد این فصل خود را جشن بگیرد در حالی که صبای قم با این پیروزی سه امتیازی شد.