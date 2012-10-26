به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیمی پس از تساوی تیم فوتبال ذوبآهن برابر پیکان در جمع خبرنگاران در مورد تاثیر تغییرات روی این تیم، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این تغییرات در بازی و عملکرد تیم بسیار موثر بود. ما به راحتی گل نمیخوریم، بازی هجومی زیبا را ارایه داده و ضد فوتبال بازی نمیکنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که "آیا این موضوع را قبول دارید که ذوبآهن بد بسته شده است؟"، اظهار داشت: ما در ابتدای فصل نسبت به بودجهای که داشتیم تیم را بستیم آن زمان دستمان خالی بود و شاید به همین دلیل نتوانستیم تیم را خوب ببندیم.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان اضافه کرد: قطعا در بین نیم فصل با جذب بازیکنان جدید نقاط ضعف تیم را برطرف میکنیم. ما نیاز به یک مدافع و یک مهاجم خصوصا یک تمام کننده داریم که در 18 قدم حریف بتواند توپهای دریافتی را به گل تبدیل کند.
وی افزود: در نیمه دوم بازی با آلومینیوم کلا روی دروازه حریف بودیم اما نتوانستیم گل بزنیم. در این بازی هم هفت، هشت موقعیت 100 درصد گلزنی را از دست دادیم. این نشان میدهد ما میتوانستیم در این دو دیدار برنده باشیم اما مشکلات گلزنی مانع از موفقیت تیم ذوب آهن شد.
ابراهیمی در خصوص اینکه آیا باشگاه ذوبآهن همچنان مشکلات مالی دارد، تاکید کرد: برخی از مشکلات ما حل شده اما هنوز باشگاه مشکل دارد، زیرا قوانین دولتی مانع از دریافت بودجههای لازم ما میشود. هنوز شرکت سهامی ذوبآهن هم خصوصی نشده و اگر این اتفاق رخ دهد، مشکلات موجود کاملا برطرف میشود.
وی اضافه کرد: 53 درصد از سهام شرکت سهامی ذوبآهن به صندوق سهام شرکت سهامی ذوبآهن به صندوق بازنشستگی کل کشور واگذار شد اما به دلیل مشکلات قانونی بخشی از این سهام برگشت اما این مشکل در حال حل شدن است. اگر این اتفاق بیافتد کارخانه خصوصی شده و بسیاری از مشکلات ما حل میشود.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان در پایان در مورد برگزار نشدن جام حذفی گفت: تیمهای که در لیگ برتر با بدشانسی مواجه میشوند یا به دلیل مشکلات مالی نمیتوانند تیم خود را خوب ببندند در جام حذفی تلاش میکنند، بتوانند سهمیه آسیایی را بدست آورند. این جام برای این تیمها و در مجموع فوتبال مفید بود که متاسفانه با یک تصمیم نادرست آن را لغو کردند.
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