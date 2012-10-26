به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برای تکمیل هرم آموزشی و نیز فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل خواهران در مقطع سطح 4، به طراحی کلیات سطح 4 حوزه‌های علمیه خواهران اقدام کرد و براین اساس طراحی سطح چهار رشته‌ها در دستور کار قرار گرفت.

دراین راستا هم اکنون طراحی دو گرایش فقه خانواده و فقه عبادی در گروه علمی فقه و اصول معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نهایی شده که به محض ابلاغ کلیات سطح چهار، به منظور تصویب به شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران ارائه خواهد شد.

سایر رشته‌های سطح چهار که مقدمات طراحی آنها در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران انجام پذیرفته نیز شامل تفسیر و علوم قرآن و کلام اسلامی است.

به گزارش مهر، در حال حاضر مقاطع سطح دو (کارشناسی) و سه (کارشناسی ارشد) برای طلاب حوزه‌های علمیه خواهران تعریف شده و اجرا می‌شود که طراحی مقطع سطح چهار برای حوزه‌های علمیه خواهران از مدتی قبل آغاز شده و با تصویب شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران به نتیجه خواهد رسید.