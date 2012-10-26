عدم ساماندهی تاکسیها از مشکلات ترافیکی گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر مهری عصر پنجشنبه در مراسم معارفه خود افزود: لذا این ظرفیت بالقوه در مواقع نیاز مثل ساعات شروع و تعطیلی مدارس و ادارات ،یا مواقع بارندگی هیچ تناسبی با تقاضای مسافران ندارد و باعث هرج و مرج می شود که باید با کمک دیگر مسئولان این مشکل حل شود.

وی اظهار داشت: این امر سبب می شود بسیاری از مردم از آوردن وسایل شخصی خود برای نیازهای جاری روزمره خودداری کنند.

وی عنوان کرد: همچنین از تخلیه بار انواع وسایل باربری برای فروشگاه های بزرگ شهرها به ویژه داروخانه ها و خبازی ها در ساعات شلوغی باید جلوگیری کرد و همچنیمن از توقف های دوبله در معابر باید پیشگیری شود.

مهری عنوان داشت: بسیاری از رانندگان تاکسی های عمومی شهری در امور دیگر مثل سرویس های مدارس یا دربستی مورد استفاده قرار می گیرند و عمدتا از چرخه فعالیت عمومی خارج هستند یا بعضا آژانس های تلفنی با برداشتن تابلوی نشانگر آژانس در امور غیر از فعالیت تعریف شده خود فعالیت می کنند.

سرهنگ مهری افزود: ایجاد انضباط و کارایی بیشتر در توجه به عملکرد کارکنان، آموزش مستمر همکاران زیر مجموعه، توجه بیشتر به اقدامات اجرایی و تلاش در جهت ارتقای توان خدمتی و انگیزه کارکنان پلیس راهور استان نیز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: تمرکز در برخورد با تخلفات حادثه ساز رانندگان، برخورد با رفتارهای ناهنجار رانندگی مثل کسانیکه آلودگی صوتی ایجاد می کنند، استفاده از وسیله نقلیه برای خلوت کردن با نامحرم، برخورد با رفتارهای ناهنجار ترافیکی موتورسواران و تخلفات حادثه ساز از جمله برنامه هاست.

در این مراسم از زحمات سرهنگ حسنی رئیس قبلی پلیس راهور گلستان قدردانی شد.