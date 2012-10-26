مسئولان از خودزنی سیاسی پرهیز کنند/ اجتماع حول محور رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی صبح جمعه در خطبه‌های نماز عید قربان که با حضور خیل عظیم زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به نامه نگاری‌های سران قوای مجریه و قضائیه اظهار کرد: در برنامه ریزی‌های حکومتی، وجود اختلاف نظر بین مسئولان امری طبیعی است ولی برخی از جریان‌ها با سوء‌تعبیر از این اختلاف نظرها، فرصتی مناسب برای تبلیغات دشمن علیه نظام در اختیار دارند.



وی تاکید کرد: امروز جمهوری اسلامی از رهبری فرزانه و زمان شناس برخوردار است که رهنمودهای ایشان چراغ راه ماست و مسئولان نظام باید حول محور ولایت اجتماع کرده و از هر گونه سخن و عملی که به سود دشمن و به ضرر مردم است پرهیز کنند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) از مسئولان کشور خواست که با توجه به وجود سازوکارهای مختلف برای برطرف کردن اختلافات، از طرح این مباحت در عرصه عمومی پرهیز و به صورت هیجان زده رفتار نکنند.



توصیه‌های برخی مشاوران به سود دشمن است



وی تصریح کرد: گاهی اوقات از طریق مشاوران و نزدیکان، توصیه‌هایی به مسئولان می‌شود و آنان به اعمالی فراخوانده می‌شوند که نتیجه‌اش به سود دشمن است.



به گفته حجت‌الاسلام سعیدی دشمن با تحریم و تبلیغات خود می‌خواهد حرکت سیل آسای مردم به سمت ولایت را منحرف سازد و مردم را دچار اختلاف و نفاق کند.



وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به کنگره عظیم حج اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که اصلاح خود و اصلاح امت دو فریضه تعطیل‌ناپذیر است، امروز فرصتی برای اصلاح امت اسلامی به وجود آمده و نباید آن را از دست داد.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل با استفاده از ایادی خود به کشورهای اسلامی ضربه می‌زنند، تصریح کرد: آنها در ایران اسلامی افراد خشک مغزی را برای عملیات انتحاری فریب می‌دهند، بنابراین ما باید از هر حرکتی که خودزنی محسوب شود به شدت پرهیز کنیم و تمام توانمان را به سمت آمریکا و اسرائیل نشانه رویم.



وی گفت: مردم آگاه و مسلمان باید به دور از نفاق و دودستگی و با تکیه بر ارزش‌های دینی و بصیرت به حرکت خود تا تحقق نهضت حجت خدا بر زمین ادامه دهند.



عید قربان روز بازگشت به فطرت الهی



حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود عید قربان را روز تعبد محض و تجلی تسلیم در برابر فرمان الهی دانست و تاکید کرد: حضرت ابراهیم(ع) در این روز توانست از آزمونی سخت، سربلند و پیروز بیرون بیاید و ما هم باید از خداوند بخواهیم که در امتحان‌های دشوار پیروز شویم.



وی گفت: روز عید قربان، روز بازگشت به فطرت الهی است و باید دانست که خداوند این روز را برای بندگان عید قرار داده است، از این رو به مؤمنان امر شده که در روزهایی مانند عید فطر و عید قربان خدا را به بزرگی یاد کنند.



امام جمعه قم افزود: خدا انسان را به رعایت اعتدال فراخوانده است، اما برخی‌ها در ایام سوگواری به شادی می‌پردازند و خود را از برنامه‌های سازنده عزاداری محروم می‌کنند و در مقابل نیز افرادی شیفته اشک و ماتم هستند و در تمام طول سال بهانه‌ای برای عزاداری پیدا می‌کنند و اگر مناسبتی هم وجود نداشته باشد مسائلی را می‌سازند.