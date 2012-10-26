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۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

ولی نژاد در گفتگو با مهر:

عید قربان عید همه مسلمانان است

عید قربان عید همه مسلمانان است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با گرامیداشت عید سعید قربان گفت: این عید بزرگ عید همه مسلمانان است.

حجت الاسلام نورالله ولی نزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عید قربان از اعیاد اسلامی و مشترک بین تشیع و تسنن و عید همه مسلمانان است.

وی اظهار داشت: با اهانتی که امسال به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)شده است، انزاجار همه مسلمانان نسبت به صهیونیست نشان داده شده است.

وی عنوان کرد: عید امسال همراه با اندوه و غم ناشی از اهانت به پیامبر اسلام (ص) است و نماز عید قربان روز تجدید میثاق با نبی مکرم اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان به برنامه های دهه امامت و ولایت اشاره و اضافه کرد: در این دهه که از عید قربان شروع و تا عید غدیر ادامه دارد، شاهد برگزاری جشنواره ها و برنامه های مختلفی در استان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: در پایان دهه ولایت،  استان گلستان میزبان رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 1728853

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