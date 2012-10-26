  1. فرهنگ و ادب
۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

در دویستمین سال تولد نویسنده/

تابلوی نقاشی دختر چارلز دیکنز حراج می‌شود

تابلوی نقاشی دختر چارلز دیکنز حراج می‌شود

به مناسبت دویستمین سال تولد چارلز دیکنز نویسنده برجسته انگلیسی، تصویری از دختر وی در حراجی ساتبی به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این تصویر که به قلم سر جان اورت میلایس از کیتی فرزند چارلز دیکنز کشیده شده، چهره سیاهپوش او را در سوگ همسرش تصویر کرده است.

نقاش این پرتره را با حضور خود کیتی در آتلیه‌اش کشیده بود. کیتی در 20 سالگی وقتی دیکنز خودش و فرزندانش را از همسرش کاترین جدا کرد، ازدواج کرد تا از آن محیط دور شود. چارلز دیکنز سال 1870 درگذشت و این پرتره مربوط به 3 سال بعد است که دامادش فوت کرد.

کیتی که تا سال 1929 زنده بود، اطلاعات جالبی از رابطه خود و پدرش در اختیار گلادیس استوری گذاشت که پس از درگذشت او در کتاب استوری با عنوان «دیکنز و دختر» منتشر شد و دلیل جدایی پدرش از خانواده را علاقه او به بازیگری به نام الن ترنان ذکر می‌کرد.

سال 2012 دویستمین سال تولد دیکنز است و در بریتانیا به این مناسبت برنامه‌های متعددی برگزار شد. او خالق آثار ماندگاری چون «دیوید کاپرفیلد»، «آرزوهای بزرگ»، «الیور تویست» و «داستان دو شهر» است.

کد مطلب 1728858

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