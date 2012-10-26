  1. جامعه
۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۱۵

افتتاح نمایشگاه تیترهای ترافیکی در خانه هنرمندان

افتتاح نمایشگاه تیترهای ترافیکی در خانه هنرمندان

نمایشگاه تیترها، عکس ها و کارتون های ترافیکی که از بخش های جانبی "پنجمین جشنواره ترافیک و رسانه" محسوب می شود، عصر روز شنبه ششم آبان با حضور معاون شهردار تهران در خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه تیترها، عکس ها و کارتون های برگزیده از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ترافیک و رسانه به نمایش گذاشته می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در آستانه برگزاری این نمایشگاه گفت: اساسا خبرنگاری در جامعه ما هنرمندی است و می توان گفت خبرنگاران در کشور ما هنرمندند.

سید جعفر تشکری هاشمی با تاکید بر این که پرداختن به فعالیت های فرهنگی در شرایط کنونی کار دشواری است، افزود: اصولاً تولید هر گونه کالاهای فرهنگی از جمله محصولات مطبوعاتی در شرایط موجود کار بزرگی است.
وی با اشاره به این که بسیاری از مردم به دلیل شرایط اقتصادی و فرهنگی موجود فرصت یا حوصله خواندن ندارند، اظهار کرد: برای تولید هر واژه در رسانه ها، گروهی زحمت می کشند تا مجموعه ای از واژگان را در اختیار مخاطب قرار دهند.

تشکری هاشمی آگاهی بخشی و روشنگری را مهم ترین مشخصه فعالیت خبرنگاران دانست و تصریح کرد: محصول خبرنگاران که تولید ذهن و فکر آن هاست، دارای ارزش والا و قیمت بالایی است.

معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت خرید کالاهای فرهنگی از جمله محصولات مطبوعاتی در پایتخت 8 میلیون نفری کشورمان که از بالاترین پیشینه دانایی و سابقه تاریخی برخوردار است، به هیچ عنوان مطلوب نیست.

بر اساس این گزارش در نمایشگاه مذکور 90 تیتر منتخب به همراه عکس ها و کارتون های برگزیده به نمایش گذاشته خواهد شد و تلاش شده تا از هر شرکت کننده در بخش های مذکور حداقل یک اثر به نمایش در آید.

این گزارش حاکی است نمایشگاه فوق که در ساعت 5 عصر شنبه ششم آبان با حضور معاون شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری و اصحاب رسانه، هنرمندان و علاقه مندان به فرهنگ و هنر رسماافتتاح خواهد شد.

است نمایشگاه تیترها، عکس ها و کارتون های ترافیکی تا روز جمعه دوازدهم آبان بر پا خواهد بود و ساعات بازدید از این نمایشگاه که دیدار از آن برای عموم شهروندان آزاد است، هر روز از ساعت 14 تا 20 اعلام شده است.
 

کد مطلب 1728894

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