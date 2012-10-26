پرداخت جوایز سال 90 صادر کنندگان بزودی/ محدودیت انتقال ارز عامل نوسان

رضا توفیقی در حاشیه سفر به اردبیل طی گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر تصریح کرد: اظهاراتی مبنی بر عدم پرداخت سهم 30 درصدی یارانه ها قابل قبول نیست و طبق یک برنامه زمان بندی مشخص یارانه، جوایز و سایر تشویقی های صادر کنندگان پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه تمامی جوایز و مشوقهای صادر کنندگان تا پایان سال 88 پرداخت شده است، یادآور شد: و در صورتی که موارد استثنایی از عدم پرداخت گزارش می شود مربوط به نقص پرونده و اشتباهات ناشی از آن است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه یارانه و مشوقهای سال 89 نیز پرداخت شده است، اضافه کرد: پرداخت جوایز سال 90 نیز در حال تبیین مقدمات و تامین منابع مالی است.

محدودیت انتقال عامل افزایش قیمت ارز

وی همچنین یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز با وجود افزایش حجم صادرات غیر نفتی را محدودیت انتقال نرخ ارز عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از روش تجارت متقابل و روش تهاتر از جمله شیوه هایی است که می تواند مشکل انتقال ارز را جبران و در کنترل قیمت آن نقش داشته باشد.

توفیقی تاکید کرد: علاوه بر این ایجاد موازنه بین درآمد صادرات و نیازهای کشور نیز موضوعی است که می تواند سدی بر افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی شود.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح علت بی توجهی به نقدهای کارشناسی اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی این حوزه متذکر شد: مسائل اقتصادی موضوعات پیچیده ای است که حل و فصل آن نیازمند بینشی همه جانبه است.

وی افزود: به عنوان مثال نمی توان در اقتصاد صرفا منافع وارد کنندگان و صادر کنندگان را در نظر گرفت و به معیشت مردم بی توجه بود.

این مسئول تاکید کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی برخورداری از دیدی همه جانبه به مسائل و در نظر گرفتن منافع تمامی گروههای جامعه است.

کاهش سهم صادرات به کشورهای اروپایی پس از تحریم

توفیقی با بیان اینکه در حال حاضر بازارهای منطقه شامل ده کشور افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، هند، چین، عراق، امارات، سنگاپور، اندونزی و پاکستان به عنوان بازارهای طبیعی صادرات انتخاب شده اند، تصریح کرد: در ادبیات اقتصاد بازار طبیعی به بازاری اتلاق می شود که فاصله جغرافیایی اندک و قرابت فرهنگی با کشور صادر کننده داشته باشد.

وی با رد سهم صفر درصدی بازار کشورهای اروپایی از صادارت ایران اضافه کرد: تا قبل از تحریمها بازارهای اروپایی سهم بیشتری از صادرات ایران به نسبت مشابه فعلی داشتند و این به این معنا است که ایران به بازارهای منطقه محدود نشده و کشورهای اروپایی را نیز در نظر گرفته است.