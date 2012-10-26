عید قربان در خراسان شمالی/ مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مردم شهرها و روستاهای خراسان شمالی همانند سراسر کشور، عید اسلامی قربان را جشن گرفته و به یکدیگر شادباش گفتند.
به لطف وسایل ارتباطی جدید، از روز گذشته سیل پیام های تبریکی بود که بین افراد رد و بدل می شد و برخی دوستان و آشنایان نیز سعی می کردند اگر فرصت دید و بازدید ندارند حدالامکان تماسی برقرار کرده و آرزوی برقراری و بردوامی کنند.
از صبح جمعه اما شور و شوق مردم مسلمان خراسان شمالی به گونه ای دیگر بود، آنها ابتدا در نمازهای جماعت عید قربان در شهرها و روستاها شرکت کردند و پیش از آنکه قربانی کنند از خداوند متعال درخواست بهره مندی از خیر و برکت کردند.
امروز نماز عید قربان از ساعت هفت صبح در 90 مسجد روستایی و شهری خراسان شمالی با حضور روحانی برگزار و علاوه بر آن، در 13 مصلی نماز جمعه استان نیز به امامت امامان جمعه مراکز برپا شد.
در حالی که پیش از این اعلام شده بود در این روز به علت تلاقی عید قربان با روز جمعه، نماز جمعه اقامه نمیشود، نماز عید قربان مرکز خراسان شمالی به امامت امام جمعه بجنورد در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برپا شد.
نمازگزاران پیش از نماز و پس از آن تکبیرهایى با هدف بزرگ شمردن خدا، توحید، ستایش او و شکر بر نعمت هدایت گفتند و در قنوت نماز عید نیز دعاى "اللهم اهل الکبریاء و العظمة... " را قرائت کردند.
مردم مومن خراسان شمالی در این دعا خدا را به عظمت، جبروت، عفو و رحمت و بخشش یاد کردند و از او به حق و منزلت این روز بزرگ، خواستند تا بر محمد و آل او درود فرستد و آنها را از خیر و برکات خویش بهره مند سازد.
اکنون تکلیف ما چیست؟ ما باید کدامین اسماعیل خود را قربانی کنیم؟ اسماعیل ما کیست؟.
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