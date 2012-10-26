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۵ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

حجت الاسلام عربپور:

تحریم محکوم به شکست است/ اقتصاد مقاومتی رمز سربلندی

تحریم محکوم به شکست است/ اقتصاد مقاومتی رمز سربلندی

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت کرمان با اشاره به تحریمهای غرب برعلیه ایران گفت: مردم ایران همچون گذشته و بر اساس اقتصاد مقاومتی تهدیدهای این تحریم را به فرصت تبدیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عربپور در خطبه های نماز عید قربان در کرمان اظهارداشت: دشمن طی سالهای پس از انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به انقلاب مردمی ایران راههای مختلفی را طی کرده اند که همه این اقدامات با شکست مواجه شده است.

وی افزود: تحریم از گذشته نیز در ایران بوده است و مسئله تازه ای نیست و تحریمهای اخیر و غیرعادلانه اخیر غرب نیز برعلیه ایران با تدبیر و هوشیاری مسئولان و مردم محکوم به شکست است.

وی ادامه داد: مردم در مقابل این تحریمها ایستادگی می کنند و مسئولان نیز برای رفع مشکلات باید برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

امام جمعه موقت کرمان گفت: دشمن ادعای آزادی بیان دارد اما ناباورانه پخش شبکه های بین المللی ایران را متوقف می کند و این امر نشان می دهد آنها از اندیشه های ما می هراسند و مشکلات در زمینه برنامه های هسته ای تنها بهانه است.

حجت الاسلام عرب پور ادامه داد: باید با ایمان و تقوا در مقابل دشمن ایستادگی کنیم و باید گفت هر عملی که انسان را به خدا نزدیک کند قربانی است که میتوان به نماز و زکات اشاره کرد.

وی گفت: عیر قربان اوج بندگی و سرسپردگی در مقابل خداوند است و این امر باید الگوی مردم باشد.

وی گفت: تقویت عبودیت و بندگی و سرسپردگی در مقابل امر خداوند باید در جامعه تقویت شود و در این راه باید هر چه بیشتر کوشش کنیم.

کد مطلب 1728941

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