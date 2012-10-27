رونمایی از روباتهای امداد و نجات ژاپنی/ روباتهای پوشیدنی و کنترل از راه دور

به گزارش خبرگزاری مهر، روبات پوشیدنی "اندام کمکی هیبریدی" (HAL)یکی از این تلاش ها است که توسط دانشگاه سوکوبا ساخته شده است.

این روبات پوشیدنی از سپر تنگستن در برابر پرتو رادیواکتیو برخوردار است که می تواند قرار گرفتن در معرض این پرتو ها را تا 50 درصد کاهش دهد و همچنین سیستم خنک کننده ای دارد که مانع از گرما زدگی می شود.

بخش عمده وزن این لباس، از جمله ابزارها برای ترمیم لوله های آسیب دیده، توسط پاهای این روبات پوشیدنی تحمل می شود.

نشانه های حیاتی مانند ضربان قلب و دمای بدن نیز با این روبات به صورت زمان – واقعی قابل اندازه گیری خواهد بود.

به عنوان بخشی از این همین کار ابتکاری، موسسه فناوری چیبا در حال ساخت یک روبات کنترل از راه دور است که می تواند به مناطق آلوده به رادیو اکتیو وارد شود.

محققان این موسسه تا کنون دو نسل از روبات های امداد و نجات را ساخته اند که با موفقیت آزمایش شده اند.

از روبات کنترل از راه دور "ساکورا" می توان برای بررسی لوله ها، سطح تابش رادیو اکتیو، دما و رطوبت استفاده کرد. این روبات می تواند از راه پله ها و معابر باریک بگذرد و به دوربین ها و دیگر حسگرها تجهیز شده است.

این محققان انتظار دارند پس از ساخت این روبات با بهترین و مناسب ترین مواد، ساکورات بتواند به مدت سه سال بدون نیاز به نگهداری و مراقبت کار انجام دهد.

سازمان توسعه انرژی های جدید و فناوری های صنعتی (NEDO)می گوید این روبات ها طی روزهای آینده در هفته روبات ژاپن 2012 رونمایی خواهند شد.